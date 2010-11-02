Flamingo написав:

Аlександр написав: Только, наверно, все же лучше сделать... Только, наверно, все же лучше сделать...

Александр прошу прощения, что вмешиваюсь, но надеюсь Вы достаточно взрослый человек, чтобы понимать ЗАЧЕМ В КЕШЬЮ ПРОГРАММЕ ВСЕ СДЕЛАНО ИМЕННО ТАК! В этой и подобной программах интересы клиента и банка прямо противоположны. Банк специально сделал так чтобы и кэшбек под ноль невозможно было забрать, и чтобы по возможности даже частично клиент мог забирать кэшбек как можно "попізже", ну и если клиент вдруг забудет забрать кэшбек то и вообще для банка класс. Вы же предлагаете вещи безусловно удобные КЛИЕНТУ, но абсолютно не приемлемые для БАНКА. Потому что любой банк давая по акции какие-либо "плюшки", где-то в глубине душе надеется, что клиент забудет из забрать. Поэтому ИМХО чем быстрее вы снимете "розовые очки" тем будет лучше только для Вас.