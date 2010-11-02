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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7588758975907591

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:26

  Flamingo написав:
  Аlександр написав:Только, наверно, все же лучше сделать...

Александр прошу прощения, что вмешиваюсь, но надеюсь Вы достаточно взрослый человек, чтобы понимать ЗАЧЕМ В КЕШЬЮ ПРОГРАММЕ ВСЕ СДЕЛАНО ИМЕННО ТАК! В этой и подобной программах интересы клиента и банка прямо противоположны. Банк специально сделал так чтобы и кэшбек под ноль невозможно было забрать, и чтобы по возможности даже частично клиент мог забирать кэшбек как можно "попізже", ну и если клиент вдруг забудет забрать кэшбек то и вообще для банка класс. Вы же предлагаете вещи безусловно удобные КЛИЕНТУ, но абсолютно не приемлемые для БАНКА. Потому что любой банк давая по акции какие-либо "плюшки", где-то в глубине душе надеется, что клиент забудет из забрать. Поэтому ИМХО чем быстрее вы снимете "розовые очки" тем будет лучше только для Вас.

Для банка основной интерес, чтобы клиент активно юзал его карты, особенно кредитные. Для клиента - простота и широкий выбор функционала. Т. е. фишка заключается в том, чтобы просто получить карту, зайти в ИБ и подключить к ней интересующие плюшки.
Это, примерно, как авто, только вместо езды - расчеты картой, вместо заправки топливом, - пополнение ее кэшом, а вместо электронной начинки - широкий функционал интернет-банкинга.
Аlександр
 
Повідомлень: 3294
З нами з: 10.04.08
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:38

Re: Альфа-Банк

  Аlександр написав:Для банка основной интерес, чтобы клиент активно юзал его карты, особенно кредитные. Для клиента - простота и широкий выбор функционала. Т. е. фишка заключается в том, чтобы просто получить карту, зайти в ИБ и подключить к ней интересующие плюшки.
Это, примерно, как авто, только вместо езды - расчеты картой, вместо заправки топливом, - пополнение ее кэшом, а вместо электронной начинки - широкий функционал интернет-банкинга.

Ну не совсем так. Для кредиток мало чтобы клиент просто пользовался - надо чтобы еще и периодически "влетал на комиссии и %". Именно поэтому у Аллы "плюшки" лежат между всевозможными "капканами" ;). И пользуясь программой кэшью вы ведь понимаете, что при интерчендже 1,8% любой кэшбек что выше этого процента - для банка убыток, а чтобы его уменьшить "продуХтолгами" и придумываются различные уловки чтобы выплата были и попозже, и не в 0.
Поэтому могу поспорить что все ваши "ценные предложения" так и останутся лишь предложениями ;(
Flamingo
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Повідомлень: 2892
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:41

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:omni, добрый день. Это продукт с льготным периодом на 4 месяца. Нет ежемесячной комиссии в первые 4 месяца, только годовая ставка 0,01%. Детали можете узнать по бесплатному номеру с мобильного - 3530.

хотелось бы почитать условия по этому продукту, где все черным по белому написано, а не слушать по телефону как это супер выгодно.
Где я могу ознакомится с полными условиями по данному продукту?
omni
 
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З нами з: 26.07.16
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:47

  Flamingo написав:Ну не совсем так. Для кредиток мало чтобы клиент просто пользовался - надо чтобы еще и периодически "влетал на комиссии и %". Именно поэтому у Аллы "плюшки" лежат между всевозможными "капканами" ;). И пользуясь программой кэшью вы ведь понимаете, что при интерчендже 1,8% любой кэшбек что выше этого процента - для банка убыток, а чтобы его уменьшить "продуХтолгами" и придумываются различные уловки чтобы выплата были и попозже, и не в 0.
Поэтому могу поспорить что все ваши "ценные предложения" так и останутся лишь предложениями ;(

Рассчитываешься картой - за каждые потраченных 1000 грн., получаешь кешбэк, он же и минимальный платеж. Зазевался - получил процент в тарифах.
Аlександр
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 14:52

  Alfa_Bank написав:Обмеження по браузерам поки лише на мобільному, виправляеємо. Для ПК немає обмежень.

Не работает в таких браузерах:
FireFox ESR 52.9.0 (32-бит)
Google Chrome Версия 49.0.2623.112 m
Обновить версии браузеров не предлагать.
В пятницу, 06.09.19 на Хроме еще работало, сейчас:
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
На сайте my.alfabank.com.ua используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH
Water
 
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  #<1 ... 7588758975907591
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