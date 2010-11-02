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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7589759075917592

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:11

  Water написав:Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп? :shock:
Дожились.

Сейчас минимум везде windows 7
Windows XP
Расширенная поддержка прекращена 8 апреля 2014 года.
Firefox ESR 52.9.0 поддержка прекращена в 2018 году.
omni
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:11

  Water написав:
  Kevin написав:Под WINDOWS XP проблема с введением кода, который пришёл на телефон. Код не вводится.

Код можно ввести следующим образом:
Ввводим код где-то, жмем Ctrl+C, в окошке кода Ctrl+V


Есть проблема со вставкой кода.
Kevin
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:12

  Water написав:
  Alfa_Bank написав:Обмеження по браузерам поки лише на мобільному, виправляеємо. Для ПК немає обмежень.

Не работает в таких браузерах:
FireFox ESR 52.9.0 (32-бит)
Google Chrome Версия 49.0.2623.112 m
Обновить версии браузеров не предлагать.
В пятницу, 06.09.19 на Хроме еще работало, сейчас:
Этот сайт не может обеспечить безопасное соединение
На сайте my.alfabank.com.ua используется неподдерживаемый протокол.
ERR_SSL_VERSION_OR_CIPHER_MISMATCH

Добрый день. Инфо передала поддержке.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:15

Re: Альфа-Банк

ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:21

  mephala написав:ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.

mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:32

  omni написав:
  Water написав:Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп? :shock:
Дожились.

Сейчас минимум везде windows 7
Windows XP
Расширенная поддержка прекращена 8 апреля 2014 года.
Firefox ESR 52.9.0 поддержка прекращена в 2018 году.


а можна легенько під Windows 95, IE6 попросити логін? :)
+50грн !
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:38

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.

mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.

так а где пресловутая безопасность если теперь вход базируется практически на общедоступной информации :!: :?:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 15:51

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:...При дзвіку з КЦ для дозаповнення заявки, клієнта направлять у відділення...
Якщо оператор повідомить, що можна майбутнім клієнтам із пропискою Донецької/Луганської області заповнити заявку через телефон, а картку отримати у відділенні — заявка буде автоматично не погоджена й наступна заявка на кредитку буде можлива через 45 днів. :(

Така ситуація вийшла з другом, якого я запросив. Через помилку оператора заявку заброковали.

PS А рік тому цей друг бажав оформити кредитку Алли. "Видно не судьба..."
MASolomko
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