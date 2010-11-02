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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7590759175927593

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:09

  Water написав:Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп? :shock:
Дожились.

Дожились, что люди работают на дырявой, как решето, системе, не поддерживаемой уже более 5 лет! И считают это нормальным и ещё что-то хотят :shock:

То есть априори вам на безопасность наплевать. Так почему банк должен потакать таким, как вы? Я бы на месте банка даже и не шевелился для решения подобных недоразумений...
Vorlon
 
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:11

  mephala написав:так а где пресловутая безопасность если теперь вход базируется практически на общедоступной информации :!: :?:


Ну как же. А выбор мостов и автомобилей перед логином? )
Aps
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:12

  Aps написав:А выбор мостов и автомобилей перед логином? )

Не знаю, кто там и что выбирал, но у меня на двух ПК (домашнем и рабочем) ничего такого не показывалось ;)
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Повідомлення Додано: Пон 09 вер, 2019 17:13

  lubopytnaya написав:
  Alfa_Bank написав:изменить все в обратную сторону не сможем

Эх, "пропал калабуховский дом"(с) :(
Лучший интернет-сервис среди всех украинских банков тупо поломали об колено.
Надеюсь, всех причастных ждет суровая кара - как, минимум, высекут плетьми?

как я понимаю сложившуюся ситуацию - служба безопасности вопила как потерпевшая что нужно усилить периметр. но хоть убейте не понимаю как добавление капчи и дата рождения усилила ее. так они не только не усилили безопасность - они ее ослабили так как добавили злоумышленникам разные варианты входа в ИБ на основе информации которую раздобыть не составляет никакого труда.
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