|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:09
Water написав:
Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп?
Дожились.
Дожились, что люди работают на дырявой, как решето, системе, не поддерживаемой уже более 5 лет! И считают это нормальным и ещё что-то хотят
То есть априори вам на безопасность наплевать. Так почему банк должен потакать таким, как вы? Я бы на месте банка даже и не шевелился для решения подобных недоразумений...
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7205
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:11
Ну как же. А выбор мостов и автомобилей перед логином? )
-
Aps
-
-
- Повідомлень: 2842
- З нами з: 24.06.15
- Подякував: 51 раз.
- Подякували: 284 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:12
Aps написав:
А выбор мостов и автомобилей перед логином? )
Не знаю, кто там и что выбирал, но у меня на двух ПК (домашнем и рабочем) ничего такого не показывалось
-
Vorlon
-
-
- Повідомлень: 7205
- З нами з: 14.06.13
- Подякував: 363 раз.
- Подякували: 722 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:13
lubopytnaya написав: Alfa_Bank написав:
изменить все в обратную сторону не сможем
Эх, "пропал калабуховский дом"(с)
Лучший интернет-сервис среди всех украинских банков тупо поломали об колено.
Надеюсь, всех причастных ждет суровая кара - как, минимум, высекут плетьми?
как я понимаю сложившуюся ситуацию - служба безопасности вопила как потерпевшая что нужно усилить периметр. но хоть убейте не понимаю как добавление капчи и дата рождения усилила ее. так они не только не усилили безопасность - они ее ослабили так как добавили злоумышленникам разные варианты входа в ИБ на основе информации которую раздобыть не составляет никакого труда.
-
mephala
-
-
- Повідомлень: 5414
- З нами з: 07.04.14
- Подякував: 74 раз.
- Подякували: 662 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
|13334
|1873809
|
|
|5383
|707164
|
|
|48
|19260
|
|