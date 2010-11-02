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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Пон 09 вер, 2019 17:09
Water написав:
Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп?
Дожились.
Дожились, что люди работают на дырявой, как решето, системе, не поддерживаемой уже более 5 лет! И считают это нормальным и ещё что-то хотят
То есть априори вам на безопасность наплевать. Так почему банк должен потакать таким, как вы? Я бы на месте банка даже и не шевелился для решения подобных недоразумений...
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Додано: Пон 09 вер, 2019 17:11
Ну как же. А выбор мостов и автомобилей перед логином? )
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Додано: Пон 09 вер, 2019 17:12
Aps написав:
А выбор мостов и автомобилей перед логином? )
Не знаю, кто там и что выбирал, но у меня на двух ПК (домашнем и рабочем) ничего такого не показывалось
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Додано: Пон 09 вер, 2019 17:13
lubopytnaya написав: Alfa_Bank написав:
изменить все в обратную сторону не сможем
Эх, "пропал калабуховский дом"(с)
Лучший интернет-сервис среди всех украинских банков тупо поломали об колено.
Надеюсь, всех причастных ждет суровая кара - как, минимум, высекут плетьми?
как я понимаю сложившуюся ситуацию - служба безопасности вопила как потерпевшая что нужно усилить периметр. но хоть убейте не понимаю как добавление капчи и дата рождения усилила ее. так они не только не усилили безопасность - они ее ослабили так как добавили злоумышленникам разные варианты входа в ИБ на основе информации которую раздобыть не составляет никакого труда.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:13
omni написав:
При кредите в 20 000 оформляют кредит 22 800
Это как?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:21
M-Audio написав: omni написав:
При кредите в 20 000 оформляют кредит 22 800
Это как?
Дають 20000 а ти вже винен банці 22800.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:31
Stringer написав:
Ув.Alfa_Bank
! Вы знаете, я вас очень уважаю и безмерно благодарен за всю ту помощь, которую вы оказываете нам, форумчанам. Но сегодняшний геноцид, устроенный вашим банком своим клиентам, будет иметь очень серьезные и далеко идущие последствия, если вы не убедите своё руководство вернуть все взад - как было, и как оно нормально работало!
Это не пустопорожние слова, поверьте. Ваш банк станет притчей во языцех, как самый отмороженный овнобанк, который по чистой случайности не передан в фонд грабування...
и не исключено, что если в ближайшее время ситуация не будет исправлена, произойдёт непоправимое.
Я не буду повторять все те баги и несуразности, внедрённые вчера вечером, которые мои коллеги с возмущением тут описывают вторые сутки. Просто тупо откатите все назад и разбирайтесь со своими неадекватными айтишниками и продуктологами, как заблагорассудится вашему руководству - лично я, как руководитель предприятия, выгнал бы их за саботаж и умышленное вредительство, с штрафными санкциями или с судебным преследованием за нанесение крупного ущерба банку.
Мы все надеемся на вашу возможность донести своему руководству всю серьезность сложившего положения, и на ваш дар убеждения.
Ещё раз, с ув.
Думал, товарищ преувеличивает. Зашёл посмотреть лично. Нет, не преувеличивает.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:34
Квесторе_поверніться написав: M-Audio написав: omni написав:
При кредите в 20 000 оформляют кредит 22 800
Это как?
Дають 20000 а ти вже винен банці 22800.
Це якось зрозуміло. Мене цікавить, там що - в платіжці написано 22800, а в касі видають 20000? Сподіваюсь, що ні. А тоді як? Ці зайві 2800 повинні якось бути проведені, а як, якщо перші місяці - суцільний грейс?
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:43
M-Audio написав:
Це якось зрозуміло. Мене цікавить, там що - в платіжці написано 22800, а в касі видають 20000? Сподіваюсь, що ні. А тоді як? Ці зайві 2800 повинні якось бути проведені, а як, якщо перші місяці - суцільний грейс?
Читайте внимательно. Минимальное оформление на срок 24 месяца.
страховка 0.6 % х на 24 = 14.4 % которые банк сразу списывает в свою пользу.
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Додано: Пон 09 вер, 2019 19:52
omni написав: M-Audio написав:
Це якось зрозуміло. Мене цікавить, там що - в платіжці написано 22800, а в касі видають 20000? Сподіваюсь, що ні. А тоді як? Ці зайві 2800 повинні якось бути проведені, а як, якщо перші місяці - суцільний грейс?
Читайте внимательно. Минимальное оформление на срок 24 месяца.
страховка 0.6 % х на 24 = 14.4 % которые банк сразу списывает в свою пользу.
ну как бы страховка платиться "добровольно" страховой компании
банк "не причём" ... он действительно всё под 0.01 - прям спонсор
самые честные кредиты - это в АллаБане!
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима
///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
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