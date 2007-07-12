RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7591759275937594

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 06:40

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  romanauscas написав:....
С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить.
Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?

Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере

От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...

Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...

kreuz, доброго дня. Веб-версія з мобільного працює на Mozilla.

не у всех...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5535
З нами з: 20.01.15
Подякував: 356 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:24

Вопрос офпреду:
В связи с планами "СЭП 23*7" - планируется ли пересмотр эстонского регламента 10-14-17 ?
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2386
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 217 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:31

  mustbe написав:Вопрос офпреду:
В связи с планами "СЭП 23*7" - планируется ли пересмотр эстонского регламента 10-14-17 ?

О чем Вы говорите? Тут режим работы собственных МАБа и мобайла не могут обеспечить хотя бы 23/7 (опять сервисы пять минут назад легли) а СЭП для аллы "це фантастика синку". Тем более НБУ писал что это будет не обязанность банков предоставлять клиентам почти-кругло-суточный СЭП, а лишь возможность. А банки сами будут решать надо оно им или нет ;(
Flamingo
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2896
З нами з: 20.03.15
Подякував: 50 раз.
Подякували: 596 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:34

Re: Альфа-Банк

Опять вход поломали.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1780
З нами з: 18.05.16
Подякував: 249 раз.
Подякували: 197 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 07:34

  mustbe написав:Вопрос офпреду:
В связи с планами "СЭП 23*7" - планируется ли пересмотр эстонского регламента 10-14-17 ?

mustbe, доброе утро. На уточнении.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7049
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
1
  #<1 ... 7591759275937594
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Flamingo, Intento, Вкладчик1234 і 10 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Банк Інвестицій і Заощаджень 1 ... 43, 44, 45
zvir » Чет 12 лип, 2007 09:06
447 135786
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 05:20
sens
А-Банк 1 ... 1332, 1333, 1334
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13336 1874293
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 20:41
ol_zy
Банк Глобус 1 ... 537, 538, 539
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5383 707425
Переглянути останнє повідомлення
Пон 09 вер, 2019 17:11
_Slava_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (75935)
10.09.2019 08:34
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.