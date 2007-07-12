romanauscas написав:.... С мобильного в МАБ хрен зайдешь, пароль из смс и нет кнопки продолжить. Я правильно понимаю если в альфамобайл пополнить дебетку с Ощадного то снять смогу в понедельник ближе к обеду?
Когда-то давно так обжёгся и пользовался с тех пор только в браузере
От і я попався. Через Хром зайти не зміг, хоч наче все вірно зробив, але тупо не зайшов на останньому кроці і все. Тоді близько 06:38 поповнив через Мобайл Ощадний, а з нього й дотепер нічого взяти, бо залишок не збільшився...
Що робити, колеги, бо сьогодні РД на ЕКО? Alfa, порадьте й Ви, бо щось лячно...
kreuz, доброго дня. Веб-версія з мобільного працює на Mozilla.
не у всех...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
mustbe написав:Вопрос офпреду: В связи с планами "СЭП 23*7" - планируется ли пересмотр эстонского регламента 10-14-17 ?
О чем Вы говорите? Тут режим работы собственных МАБа и мобайла не могут обеспечить хотя бы 23/7 (опять сервисы пять минут назад легли) а СЭП для аллы "це фантастика синку". Тем более НБУ писал что это будет не обязанность банков предоставлять клиентам почти-кругло-суточный СЭП, а лишь возможность. А банки сами будут решать надо оно им или нет ;(