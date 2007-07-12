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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 09:24
Alfa_Bank
нет смс на вход !
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:35
IMPRINTER написав:Alfa_Bank
нет смс на вход !
IMPRINTER, добрый день. Получили запрос на смс в 10:24, в 10:25 получили отчет об успешной доставке.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:35
Смс то приходит, но в поле ввода смс невозможно ничего ввести с клавиатуры. Верните старый нормальный вход. Зачем ломать старое, не доведя до ума новое?
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dedmvi
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:38
dedmvi написав:
Смс то приходит, но в поле ввода смс невозможно ничего ввести с клавиатуры. Верните старый нормальный вход. Зачем ломать старое, не доведя до ума новое?
dedmvi, добрый день. Напишите ваш ИНН и детали проблемы, посмотрю.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:48
Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:Alfa_Bank
нет смс на вход !
IMPRINTER, добрый день. Получили запрос на смс в 10:24, в 10:25 получили отчет об успешной доставке.
да пришло потом, но с большой
задержкой. спасибо.
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IMPRINTER
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Додано: Вів 10 вер, 2019 09:52
Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.
mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
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Alfa_Bank
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:04
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.
mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
Так сейчас при входе смс обязательно, лучше б сделали возможность отключать его при входе. Как раньше было.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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Фантом
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:05
Alfa_Bank написав: Alfa_Bank написав: mephala написав:
ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.
mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
так сейчас смс на вход не дополнительная мера, а основная и отключить это нельзя.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:10
IMPRINTER написав:
так сейчас смс на вход не дополнительная мера, а основная и отключить это нельзя.
Если сделать устройство доверенным, то можно вводить только пароль.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:11
Фантом написав:
Так сейчас при входе смс обязательно, лучше б сделали возможность отключать его при входе. Как раньше было.
Фантом, добрый день. Если сделать устройство доверенным, нужен только пароль.
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Вів 10 вер, 2019 05:20
sens
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