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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7593759475957596>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:24

Alfa_Bank

нет смс на вход !
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:35

  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

нет смс на вход !


IMPRINTER, добрый день. Получили запрос на смс в 10:24, в 10:25 получили отчет об успешной доставке.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:35

Смс то приходит, но в поле ввода смс невозможно ничего ввести с клавиатуры. Верните старый нормальный вход. Зачем ломать старое, не доведя до ума новое?
dedmvi
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:38

  dedmvi написав:Смс то приходит, но в поле ввода смс невозможно ничего ввести с клавиатуры. Верните старый нормальный вход. Зачем ломать старое, не доведя до ума новое?

dedmvi, добрый день. Напишите ваш ИНН и детали проблемы, посмотрю.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:48

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:Alfa_Bank

нет смс на вход !


IMPRINTER, добрый день. Получили запрос на смс в 10:24, в 10:25 получили отчет об успешной доставке.


да пришло потом, но с большой задержкой. спасибо.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 09:52

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.

mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.

Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:04

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.

mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.

Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:

Так сейчас при входе смс обязательно, лучше б сделали возможность отключать его при входе. Как раньше было.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:05

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.

mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.

Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:


так сейчас смс на вход не дополнительная мера, а основная и отключить это нельзя.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:10

  IMPRINTER написав:так сейчас смс на вход не дополнительная мера, а основная и отключить это нельзя.

Если сделать устройство доверенным, то можно вводить только пароль.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:11

  Фантом написав:Так сейчас при входе смс обязательно, лучше б сделали возможность отключать его при входе. Как раньше было.

Фантом, добрый день. Если сделать устройство доверенным, нужен только пароль.
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