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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:13
Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:20
mephala написав: Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
Еще есть дата рождения, пароль и код из смс.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:25
Alfa_Bank написав: mephala написав: Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
Еще есть дата рождения, пароль и код из смс.
дата рождения тоже не сложно получается. например из соцсетей.
раньше было то что никто не знал
-логин
-пароль
-отп пароль
теперь стало
-пароль
-отп пароль
так в каком месте стало надежнее
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:30
Alfa_Bank написав: dedmvi написав:
Смс то приходит, но в поле ввода смс невозможно ничего ввести с клавиатуры. Верните старый нормальный вход. Зачем ломать старое, не доведя до ума новое?
dedmvi, добрый день. Напишите ваш ИНН и детали проблемы, посмотрю.
Эта проблема не только у dedmvi
.
СМС-код приходит, но ввести его с клавиатуры невозможно!
Так что, ИНН здесь роли не играет.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:34
mephala написав: Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
Т.е. кто то, скажем недоброжелатель, может ввести ваш телефон, подбирать пароль или просто писать его на абум, а вам будут стабильно блочить учетку с разблокировкой через КЦ ?
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sens
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