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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7593759475957596

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:13

  Alfa_Bank написав:Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:

я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:20

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:

я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?

Еще есть дата рождения, пароль и код из смс.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:25

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:

я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?

Еще есть дата рождения, пароль и код из смс.

дата рождения тоже не сложно получается. например из соцсетей.

раньше было то что никто не знал
-логин
-пароль
-отп пароль

теперь стало
-пароль
-отп пароль

так в каком месте стало надежнее :?:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:30

  Alfa_Bank написав:
  dedmvi написав:Смс то приходит, но в поле ввода смс невозможно ничего ввести с клавиатуры. Верните старый нормальный вход. Зачем ломать старое, не доведя до ума новое?

dedmvi, добрый день. Напишите ваш ИНН и детали проблемы, посмотрю.

Эта проблема не только у dedmvi.
СМС-код приходит, но ввести его с клавиатуры невозможно!
Так что, ИНН здесь роли не играет.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 10:34

  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:

я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?

Т.е. кто то, скажем недоброжелатель, может ввести ваш телефон, подбирать пароль или просто писать его на абум, а вам будут стабильно блочить учетку с разблокировкой через КЦ ?
Kalgan
 
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