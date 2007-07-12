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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 10:13
Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:20
mephala написав: Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
Еще есть дата рождения, пароль и код из смс.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:25
Alfa_Bank написав: mephala написав: Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
Еще есть дата рождения, пароль и код из смс.
дата рождения тоже не сложно получается. например из соцсетей.
раньше было то что никто не знал
-логин
-пароль
-отп пароль
теперь стало
-пароль
-отп пароль
так в каком месте стало надежнее
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:30
Alfa_Bank написав: dedmvi написав:
Смс то приходит, но в поле ввода смс невозможно ничего ввести с клавиатуры. Верните старый нормальный вход. Зачем ломать старое, не доведя до ума новое?
dedmvi, добрый день. Напишите ваш ИНН и детали проблемы, посмотрю.
Эта проблема не только у dedmvi
.
СМС-код приходит, но ввести его с клавиатуры невозможно!
Так что, ИНН здесь роли не играет.
Жадность и Отвага!
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:34
mephala написав: Alfa_Bank написав:
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?
Т.е. кто то, скажем недоброжелатель, может ввести ваш телефон, подбирать пароль или просто писать его на абум, а вам будут стабильно блочить учетку с разблокировкой через КЦ ?
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Kalgan
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:38
Kalgan написав:
Т.е. кто то, скажем недоброжелатель, может ввести ваш телефон, подбирать пароль или просто писать его на абум, а вам будут стабильно блочить учетку с разблокировкой через КЦ ?
Да с такой дыренцией хозяин будет разгадывать капчи, а доброжелателям раздолье хоть учетку залочить, и взломать проще.
Но, увы, представитель права. Деньги распилены, взад никто не вернет.
Востаннє редагувалось wig
в Вів 10 вер, 2019 10:39, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 10:38
MASolomko написав: Alfa_Bank написав:
...При дзвіку з КЦ для дозаповнення заявки, клієнта направлять у відділення...
Якщо оператор повідомить, що можна майбутнім клієнтам із пропискою Донецької/Луганської області заповнити заявку через телефон, а картку отримати у відділенні — заявка буде автоматично не погоджена й наступна заявка на кредитку буде можлива через 45 днів.
Така ситуація вийшла з другом, якого я запросив. Через помилку оператора заявку заброковали.
PS А рік тому цей друг бажав оформити кредитку Алли. "Видно не судьба..."
От жеж трясця. Все так і вийшло, забракували, бо не встиг прочитати й відреагувати на Вашу цитату. Alfa
, чи дійсно в цьому причина? Чому ж не попередили про цей капкан? Чи кількість виданих кредиток Альфу вже не цікавить...
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Вів 10 вер, 2019 05:20
sens
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