Додано: Вів 10 вер, 2019 11:04

Alfa_Bank написав: Можно несколько браузеров установить. Можно несколько браузеров установить.

да можно еще много чего ... в квартиру через окно тоже можно входить.у меня есть основной финансовый браузер который используется исключительно для ИБ.остальные для других целей.Даже у Примата с его корезоидом нормально воспринимает одно устройство для нескольких п24 в одном браузере делая его доверенным и впускает без смс.У вас же там потом внутри все равно все через смс - даже переводы между своими. В чем сакральность шестифакторной авторизации, если внутри все равно каждый пук по паролю?В любом случае я остаюсь при своем мнении и считаю все произошедшее абсолютной некомпетентностью и вредительством.Я понимаю что-то бы внутри МАБа улучшили. Например наше пари, проигранное Альфой ... 10 лет говорилось о конкретной проблеме, которую никто так и не решил. Существует еще куча вопросов нерешаемые годами - например, знаменитые ваши поезда. Но нет - это все пох, зато поменяли самое главное и насущное - вход в маб - класс, - на это вредительство нашлось и время и деньги и все остальное. У вас вообще есть хоть один положительный отзыв клиента, который написал, что о как классно сделали ? Почему руководство банка так относится к мнению клиентов и поощряет ваших криворуких вредителей? Либо они просто в сговоре и тупо распилили Мишины бабки прикрывшись эти апгрейдом, списав их на "улучшение ИБ"?