IMPRINTER написав:так сейчас смс на вход не дополнительная мера, а основная и отключить это нельзя.
Если сделать устройство доверенным, то можно вводить только пароль.
как сделать одно устройство доверенным сразу для нескольких учеток? не подскажите?
если делаешь устройство доверенным для одной учетки, сразу съедается "доверенность" для предыдущей учетки.
уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ?
Alfa_Bank написав:Можно несколько браузеров установить.
да можно еще много чего ... в квартиру через окно тоже можно входить. у меня есть основной финансовый браузер который используется исключительно для ИБ. остальные для других целей.
Даже у Примата с его корезоидом нормально воспринимает одно устройство для нескольких п24 в одном браузере делая его доверенным и впускает без смс. У вас же там потом внутри все равно все через смс - даже переводы между своими. В чем сакральность шестифакторной авторизации, если внутри все равно каждый пук по паролю?
В любом случае я остаюсь при своем мнении и считаю все произошедшее абсолютной некомпетентностью и вредительством. Я понимаю что-то бы внутри МАБа улучшили. Например наше пари, проигранное Альфой ... 10 лет говорилось о конкретной проблеме, которую никто так и не решил. Существует еще куча вопросов нерешаемые годами - например, знаменитые ваши поезда. Но нет - это все пох, зато поменяли самое главное и насущное - вход в маб - класс, - на это вредительство нашлось и время и деньги и все остальное. У вас вообще есть хоть один положительный отзыв клиента, который написал, что о как классно сделали ? Почему руководство банка так относится к мнению клиентов и поощряет ваших криворуких вредителей? Либо они просто в сговоре и тупо распилили Мишины бабки прикрывшись эти апгрейдом, списав их на "улучшение ИБ"?
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 10 вер, 2019 11:15, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank написав:Можно несколько браузеров установить.
да можно еще много чего ... в квартиру через окно тоже можно входить. у меня есть основной финансовый браузер который используется исключительно для ИБ. остальные для других целей.
Даже у Примата с его корезоидом нормально воспринимает одно устройство для нескольких п24 в одном браузере делая его доверенным и впускает без смс. У вас же там потом внутри все равно все через смс - даже переводы между своими. В чем сакральность шестифакторной авторизации, если внутри все равно каждый пук по паролю?
В любом случае я остаюсь при своем мнении и считаю все произошедшее абсолютной некомпетентностью и вредительством. Я понимаю что-то бы внутри МАБа улучшили. Например наше пари, проигранное Альфой ... 10 лет говорилось о конкретной проблеме, которую никто так и не решил. Существует еще куча вопросов нерешаемые годами - например, знаменитые ваши поезда. Но нет - это все пох, зато поменяли самое главное и насущное - вход в маб - класс, - на это вредительство нашлось и время и деньги и все остальное. У вас вообще есть хоть один положительный отзыв клиента, который написал, что о как классно сделали ? Почему руководство банка так относится к мнению клиентов и поощряет ваших криворуких вредителей?
Понимаю ваши комментарии, конечно. Однако, сейчас все выглядит вот так. Пытаюсь подсказать, что могу. И надеюсь, что в будущем, придут и улучшения, что вам подойдут
mephala написав:IMPRINTER да просто СБ у алки полностью не компетентна и бездарна. а что это реализовали после ее истерик у меня нет ни малейшего сомнения.
ну это уже притча во языцах. неадекватность СБ может конкурировать тока с криворукосью айтишников. вот у меня было несколько мыл. одно было на мейл ру, которое я сменил, но на которое все равно продолжают приходить выписки по старым картам, по новым приходят - на новое мыло. меня спрашивают назовите свое мыло - говорю - у меня их несколько - меня не волнует скока из у вас - назовите то, которое у меня написано (т.е. я должен знать что у нее там написано где то). А где ты получал какую карту .. у меня 6 счетов в алле + допки. Некоторые из них получал в уже несуществующих отделениях. Но ответить где получал я обязан. Т.е. я должен знать какому отделению передали киентов несуществующего отделения альфы .. есл ия не знаю этой внутриалфовской кухни я не мгу реализовывать свое право на пользование своим имуществом. И почему п2п сервис от аллы безопаснее п2п сервисов от других провайдеров ответить никак не могут.
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IMPRINTER написав:уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ? Я понимаю такой подход для мобильной версии (хотя тоже это неправильно), но для ПК делать из расчета одна учетка - один ПК это за гранью.
Не в оправдание смузехлебам, но каждому члену семьи можно выделить учетку на уровне ОС. А если самому надо иметь контроль над несколькими доверенными устройствами, есть профили в FireFox. Так что выкрутиться можно, но само понятие "Доверенное устройство" - огроменная дыра в безопасности.
IMPRINTER написав:уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ? Я понимаю такой подход для мобильной версии (хотя тоже это неправильно), но для ПК делать из расчета одна учетка - один ПК это за гранью.
Не в оправдание смузехлебам, но каждому члену семьи можно выделить учетку на уровне ОС. А если самому надо иметь контроль над несколькими доверенными устройствами, есть профили в FireFox. Так что выкрутиться можно, но само понятие "Доверенное устройство" - огроменная дыра в безопасности.
т.е. вы предлагаете еще круче вариант? чтоб зайти в несколько мабов, - перезаходить в разные профили/учетки винды/браузера ...
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IMPRINTER у меня вывод что это сделали из-за СБ базируется на следующих выводах 1) добавили поле дату рождения. скорее всего база данных где хранятся логины была скомпрометирована. что бы уйти от этой проблемы и сделали дополнительное поле рядом с логином - дату рождения. типа если дату не знаеш то уже и знание логина не поможет. 2) автоматизированными методами перебиралась база скомпрометированных логинов. ранее они сделали блок учеток если часто разными входить с одного компа. временно. как я понимаю теперь решение этой проблемы переложат на капчу.
как то так я вижу проблемы всплывшие у СБ и попытка их решить. но то что они наворотили ИМХО от куцого ума.