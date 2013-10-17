mephala написав:ОфПреду Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.
mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.
Я так понимаю - это после того случая как у меня увели номер телефона, но не смогли ничего снять и пришлось сбрасывать пароль, а заодно и логин и просто не успели в МАБ зайти или не смогли гестапо пройти. Видимо это разозлило СБ и они решили упростить процедуру, чтобы мошенникам не приходилось еще и логин подбирать?
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MASolomko написав:Якщо оператор повідомить, що можна майбутнім клієнтам із пропискою Донецької/Луганської області заповнити заявку через телефон, а картку отримати у відділенні — заявка буде автоматично не погоджена й наступна заявка на кредитку буде можлива через 45 днів.
Така ситуація вийшла з другом, якого я запросив. Через помилку оператора заявку заброковали.
PS А рік тому цей друг бажав оформити кредитку Алли. "Видно не судьба..."
От жеж трясця. Все так і вийшло, забракували, бо не встиг прочитати й відреагувати на Вашу цитату.
Alfa, чи дійсно в цьому причина? Чому ж не попередили про цей капкан? Чи кількість виданих кредиток Альфу вже не цікавить...
kreuz, доброго дня. У вас різні з MASolomko ситуації. Якщо коротко, то для деяких клієнтів регіону є можливість заповнення заявки через КЦ по крос-пропозиції від банку. Просто на даний момент банк не може видати кредитну картку.
Може щось і не так зі скорингом або прибутком друзяки, або ще якоюсь інфою, але на моє розуміння (бо розмову я чув хіба що уривками) КЦ мав би запропонувати дозаповнити замовлення у відділенні, чого здається не було зроблено, тому й шансів виглядає що не було.
Тож чи Ви можете перевірити, пропонували відвідати відділення чи ні? Бо якщо справді ні, то процедура в Альфі побудована таким чином, щоб відмовляти нашому регіону при заповненні через КЦ. Навіщо ж тоді декларувати інше?
Доречі, у моєму випадку також через КЦ була відмова, випуск став можливим лише через відділення, тому ситуації вже майже рік або й більше.
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IMPRINTER написав:неадекватность СБ может конкурировать тока с криворукосью айтишников
Обязать каждого айтишника и СБшника каждое утро при приходе на работу, при уходе на обед или полудничный смузи, и вечером при уходе с работы входить в свой экк в МАБе, и убеждаться, шо все на месте. Вот поставить ОДИН комп или планшет у порога офиса и вперде, хай логинятся. Мож поостынут в своей шпиёномании Прошу немедленно реализовать эту идею
А как щас фурычит доступ к МАБу с рабочего места клиента в отделении?
mephala написав:ОфПреду Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.
mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.
Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант
Вариант чего? Некомпетентности СБ? Еще раз напомню. Увели номер и получают на него и СМС в том числе!
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
kreuz написав:Може щось і не так зі скорингом або прибутком друзяки, або ще якоюсь інфою, але на моє розуміння (бо розмову я чув хіба що уривками) КЦ мав би запропонувати дозаповнити замовлення у відділенні, чого здається не було зроблено, тому й шансів виглядає що не було.
Тож чи Ви можете перевірити, пропонували відвідати відділення чи ні? Бо якщо справді ні, то процедура в Альфі побудована таким чином, щоб відмовляти нашому регіону при заповненні через КЦ. Навіщо ж тоді декларувати інше?
Доречі, у моєму випадку також через КЦ була відмова, випуск став можливим лише через відділення, тому ситуації вже майже рік або й більше.
Для деяких клієнтів регіону є можливість заповнення заявки через КЦ по крос-пропозиції від банку (як у вашого друга). Звернення у відділення для заповнення не потрібне.
IMPRINTER написав:уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ? Я понимаю такой подход для мобильной версии (хотя тоже это неправильно), но для ПК делать из расчета одна учетка - один ПК это за гранью.
Не в оправдание смузехлебам, но каждому члену семьи можно выделить учетку на уровне ОС. А если самому надо иметь контроль над несколькими доверенными устройствами, есть профили в FireFox. Так что выкрутиться можно, но само понятие "Доверенное устройство" - огроменная дыра в безопасности.
т.е. вы предлагаете еще круче вариант? чтоб зайти в несколько мабов, - перезаходить в разные профили/учетки винды/браузера ...
А пробовали через режим инкогнито заходить? По идее тогда не должно быть проблем заходить в несколько учеток подряд. Правда, вероятно придётся все время доп идентификации проходить, а может и нет