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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7596759775987599>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:42

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.

mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.

Я так понимаю - это после того случая как у меня увели номер телефона, но не смогли ничего снять и пришлось сбрасывать пароль, а заодно и логин и просто не успели в МАБ зайти или не смогли гестапо пройти. Видимо это разозлило СБ и они решили упростить процедуру, чтобы мошенникам не приходилось еще и логин подбирать?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:43

  Alfa_Bank написав:
  kreuz написав:
  MASolomko написав:Якщо оператор повідомить, що можна майбутнім клієнтам із пропискою Донецької/Луганської області заповнити заявку через телефон, а картку отримати у відділенні — заявка буде автоматично не погоджена й наступна заявка на кредитку буде можлива через 45 днів. :(

Така ситуація вийшла з другом, якого я запросив. Через помилку оператора заявку заброковали.

PS А рік тому цей друг бажав оформити кредитку Алли. "Видно не судьба..."

От жеж трясця. Все так і вийшло, забракували, бо не встиг прочитати й відреагувати на Вашу цитату.

Alfa, чи дійсно в цьому причина? Чому ж не попередили про цей капкан? Чи кількість виданих кредиток Альфу вже не цікавить...

kreuz, доброго дня. У вас різні з MASolomko ситуації. Якщо коротко, то для деяких клієнтів регіону є можливість заповнення заявки через КЦ по крос-пропозиції від банку. Просто на даний момент банк не може видати кредитну картку.

Може щось і не так зі скорингом або прибутком друзяки, або ще якоюсь інфою, але на моє розуміння (бо розмову я чув хіба що уривками) КЦ мав би запропонувати дозаповнити замовлення у відділенні, чого здається не було зроблено, тому й шансів виглядає що не було.

Тож чи Ви можете перевірити, пропонували відвідати відділення чи ні? Бо якщо справді ні, то процедура в Альфі побудована таким чином, щоб відмовляти нашому регіону при заповненні через КЦ. Навіщо ж тоді декларувати інше?

Доречі, у моєму випадку також через КЦ була відмова, випуск став можливим лише через відділення, тому ситуації вже майже рік або й більше.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:43

  IMPRINTER написав:т.е. вы предлагаете еще круче вариант? чтоб зайти в несколько мабов, - перезаходить в разные профили/учетки винды/браузера ...

Если член семьи сам работает за компьютером, ему личная учетка и так будет удобней.
А для себя у меня несколько ярлыков фокса от разных профилей. Они независимо работают, даже одновременно можно.
wig
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АЛКИНЫ ПОЕЗДА-САМЫЕ ПОЕЗДАТЫЕ

IMPRINTER
Как Вы считаете по какому графику они поедут после введения СЭП 7/23 ? :mrgreen:
Нас не сбить с пути - нам пофиг куда идти
хуторянка
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:45

  хуторянка написав:IMPRINTER
Как Вы считаете по какому графику они поедут после введения СЭП 7/23 ? :mrgreen:


естественно также.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:49

Re: Альфа-Банк

  IMPRINTER написав:неадекватность СБ может конкурировать тока с криворукосью айтишников

Обязать каждого айтишника и СБшника каждое утро при приходе на работу, при уходе на обед или полудничный смузи, и вечером при уходе с работы входить в свой экк в МАБе, и убеждаться, шо все на месте.
Вот поставить ОДИН комп или планшет у порога офиса и вперде, хай логинятся. Мож поостынут в своей шпиёномании :mrgreen: Прошу немедленно реализовать эту идею :idea:

А как щас фурычит доступ к МАБу с рабочего места клиента в отделении?
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:52

  Alfa_Bank написав:
  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:ОфПреду
Вы говорили что можно будет отключить вход в ИБ по номеру телефона
Как это сделать? Так как входом по номеру телефона вы не улучшили безопасность а ухудшили.

mephala, добрый день. Есть возможность выбрать параметр для входа (логин или номер договора/счета/карты или № моб. телефона), про возможность отключить какой-то из них, узнаю. Напишу, хотя, это вряд ли.

Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:

Вариант чего? Некомпетентности СБ? Еще раз напомню. Увели номер и получают на него и СМС в том числе!
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:56

  kreuz написав:Може щось і не так зі скорингом або прибутком друзяки, або ще якоюсь інфою, але на моє розуміння (бо розмову я чув хіба що уривками) КЦ мав би запропонувати дозаповнити замовлення у відділенні, чого здається не було зроблено, тому й шансів виглядає що не було.

Тож чи Ви можете перевірити, пропонували відвідати відділення чи ні? Бо якщо справді ні, то процедура в Альфі побудована таким чином, щоб відмовляти нашому регіону при заповненні через КЦ. Навіщо ж тоді декларувати інше?

Доречі, у моєму випадку також через КЦ була відмова, випуск став можливим лише через відділення, тому ситуації вже майже рік або й більше.


Для деяких клієнтів регіону є можливість заповнення заявки через КЦ по крос-пропозиції від банку (як у вашого друга). Звернення у відділення для заповнення не потрібне.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 11:57

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  wig написав:
  IMPRINTER написав:уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ? Я понимаю такой подход для мобильной версии (хотя тоже это неправильно), но для ПК делать из расчета одна учетка - один ПК это за гранью.

Не в оправдание смузехлебам, но каждому члену семьи можно выделить учетку на уровне ОС. А если самому надо иметь контроль над несколькими доверенными устройствами, есть профили в FireFox. Так что выкрутиться можно, но само понятие "Доверенное устройство" - огроменная дыра в безопасности.


т.е. вы предлагаете еще круче вариант? чтоб зайти в несколько мабов, - перезаходить в разные профили/учетки винды/браузера ...
А пробовали через режим инкогнито заходить? По идее тогда не должно быть проблем заходить в несколько учеток подряд. Правда, вероятно придётся все время доп идентификации проходить, а может и нет
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:01

  Alfa_Bank написав:
  mephala написав:
  Alfa_Bank написав:Отключить вход по номеру телефона возможности нет. Дополнительной мерой безопасности может быть подключение СМС при входе в МАБ, как вариант :roll:

я в диком "восторге"
и как теперь усилилась безопасность когда логин знает пол Украины?

Еще есть дата рождения, пароль и код из смс.

СМС - у мошенника есть
ДР - есть в куче соц. сетей
Т.е. нет вообще никакой безопасности теперь...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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