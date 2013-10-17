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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:03
Vorlon написав: Water написав:
Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп?
Дожились.
Дожились, что люди работают на дырявой, как решето, системе, не поддерживаемой уже более 5 лет! И считают это нормальным и ещё что-то хотят
То есть априори вам на безопасность наплевать. Так почему банк должен потакать таким, как вы? Я бы на месте банка даже и не шевелился для решения подобных недоразумений...
Ставите нормальный антивирус и все будет нормально. А дыр и в винде 10 дофига и больше.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:06
Water написав: Kevin написав:
Под WINDOWS XP проблема с введением кода, который пришёл на телефон. Код не вводится.
Код можно ввести следующим образом:
Ввводим код где-то, жмем Ctrl+C, в окошке кода Ctrl+V
Спс. благодаря этому смог зайти через родной браузер на андроиде 7-ом. Надо скопировать код из СМС и вставить в первое поле ввода СМС - зашел в веб-маб со смарта.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5541
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 568 раз.
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- Профіль
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