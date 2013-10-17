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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7596759775987599

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:03

  Vorlon написав:
  Water написав:Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп? :shock:
Дожились.

Дожились, что люди работают на дырявой, как решето, системе, не поддерживаемой уже более 5 лет! И считают это нормальным и ещё что-то хотят :shock:

То есть априори вам на безопасность наплевать. Так почему банк должен потакать таким, как вы? Я бы на месте банка даже и не шевелился для решения подобных недоразумений...

Ставите нормальный антивирус и все будет нормально. А дыр и в винде 10 дофига и больше.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлень: 5541
З нами з: 20.01.15
Подякував: 357 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 12:06

  Water написав:
  Kevin написав:Под WINDOWS XP проблема с введением кода, который пришёл на телефон. Код не вводится.

Код можно ввести следующим образом:
Ввводим код где-то, жмем Ctrl+C, в окошке кода Ctrl+V

Спс. благодаря этому смог зайти через родной браузер на андроиде 7-ом. Надо скопировать код из СМС и вставить в первое поле ввода СМС - зашел в веб-маб со смарта.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5541
З нами з: 20.01.15
Подякував: 357 раз.
Подякували: 568 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 7596759775987599
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