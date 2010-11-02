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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 12:03
Vorlon написав: Water написав:
Кто сказал? Юзерам, ради новой версии МАБ, необходимо сменить комп?
Дожились.
Дожились, что люди работают на дырявой, как решето, системе, не поддерживаемой уже более 5 лет! И считают это нормальным и ещё что-то хотят
То есть априори вам на безопасность наплевать. Так почему банк должен потакать таким, как вы? Я бы на месте банка даже и не шевелился для решения подобных недоразумений...
Ставите нормальный антивирус и все будет нормально. А дыр и в винде 10 дофига и больше.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:06
Water написав: Kevin написав:
Под WINDOWS XP проблема с введением кода, который пришёл на телефон. Код не вводится.
Код можно ввести следующим образом:
Ввводим код где-то, жмем Ctrl+C, в окошке кода Ctrl+V
Спс. благодаря этому смог зайти через родной браузер на андроиде 7-ом. Надо скопировать код из СМС и вставить в первое поле ввода СМС - зашел в веб-маб со смарта.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:13
IMPRINTER написав: Alfa_Bank написав: IMPRINTER написав:
так сейчас смс на вход не дополнительная мера, а основная и отключить это нельзя.
Если сделать устройство доверенным, то можно вводить только пароль.
как сделать одно устройство доверенным сразу для нескольких учеток? не подскажите?
если делаешь устройство доверенным для одной учетки, сразу съедается "доверенность" для предыдущей учетки.
уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ? Я понимаю такой подход для мобильной версии (хотя тоже это неправильно), но для ПК делать из расчета одна учетка - один ПК это за гранью.
В хроме на ПК заходите под разными гугл учетками и делайте каждую как доверенное для отдельного акка, в след. раз просит только пароль для привязанного юзера
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:21
IMPRINTER написав: wig написав: IMPRINTER написав:
уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ? Я понимаю такой подход для мобильной версии (хотя тоже это неправильно), но для ПК делать из расчета одна учетка - один ПК это за гранью.
Не в оправдание смузехлебам, но каждому члену семьи можно выделить учетку на уровне ОС. А если самому надо иметь контроль над несколькими доверенными устройствами, есть профили в FireFox. Так что выкрутиться можно, но само понятие "Доверенное устройство" - огроменная дыра в безопасности.
т.е. вы предлагаете еще круче вариант? чтоб зайти в несколько мабов, - перезаходить в разные профили/учетки винды/браузера ...
В хроме ненадо перезаходить, просто открываете дополнительно 2-ю 3-ю или 6-ю учетку там делаете что надо и закрываете, то окно. Ваше основное окно с основной учеткой остается открытым. У меня постоянно 2 таких окна открыто, в основном около 40 вкладок. Т.е. все в хроме работает параллельно и одновременно. Также открыл одновременно 2 маба.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:27
mephala написав:IMPRINTER
у меня вывод что это сделали из-за СБ базируется на следующих выводах
1) добавили поле дату рождения. скорее всего база данных где хранятся логины была скомпрометирована. что бы уйти от этой проблемы и сделали дополнительное поле рядом с логином - дату рождения. типа если дату не знаеш то уже и знание логина не поможет.
2) автоматизированными методами перебиралась база скомпрометированных логинов. ранее они сделали блок учеток если часто разными входить с одного компа. временно. как я понимаю теперь решение этой проблемы переложат на капчу.
как то так я вижу проблемы всплывшие у СБ и попытка их решить.
но то что они наворотили ИМХО от куцого ума.
Не уверен. Похоже что и паспортные данные слили. Но этого было мало - не хватило цвв в моем случае ну и в маб они не смогли зайти - только пароль сбросили (а у меня остался доступ по отпечатку)
сейчас же все упростили для мошенников. Вход по отпечатку у меня периодически слетает и восстановить я его без бубна не могу.
Логин убрали - по телефону же мошенникам проще заходить
никому не нужный смс добавили (а смс то мошенники как раз и получают)
Т.е. похоже что изменения произошли именно в сговоре с мошенниками, а не для доп. защиты!
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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ol_zy
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:28
У меня вруг всё заработало
Вообще ничего не предпринимала. Просто от безнадежности съела два мороженых - и вдруг всё стало работать. И в Мозилле, и в Хроме.
Видимо, наша прекрасная Alfa_Bank
сделала выволочку айтишникам.
Спасибо!
Жадность и Отвага!
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lubopytnaya
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:28
Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум
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Молчунъ
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:42
Молчунъ написав:
Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум
так говорят он уходит в сентябре
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IMPRINTER
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Додано: Вів 10 вер, 2019 12:55
IMPRINTER написав: Молчунъ написав:
Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум
так говорят он уходит в сентябре
да уж...наследил
lubopytnaya написав:
Просто от безнадежности съела два мороженых - и вдруг всё стало работать.
а чё так можно было
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Мизантрóп
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:02
ol_zy написав: mephala написав:IMPRINTER
у меня вывод что это сделали из-за СБ базируется на следующих выводах
1) добавили поле дату рождения. скорее всего база данных где хранятся логины была скомпрометирована. что бы уйти от этой проблемы и сделали дополнительное поле рядом с логином - дату рождения. типа если дату не знаеш то уже и знание логина не поможет.
2) автоматизированными методами перебиралась база скомпрометированных логинов. ранее они сделали блок учеток если часто разными входить с одного компа. временно. как я понимаю теперь решение этой проблемы переложат на капчу.
как то так я вижу проблемы всплывшие у СБ и попытка их решить.
но то что они наворотили ИМХО от куцого ума.
Не уверен. Похоже что и паспортные данные слили. Но этого было мало - не хватило цвв в моем случае ну и в маб они не смогли зайти - только пароль сбросили (а у меня остался доступ по отпечатку)
сейчас же все упростили для мошенников. Вход по отпечатку у меня периодически слетает и восстановить я его без бубна не могу.
Логин убрали - по телефону же мошенникам проще заходить
никому не нужный смс добавили (а смс то мошенники как раз и получают)
Т.е. похоже что изменения произошли именно в сговоре с мошенниками, а не для доп. защиты!
отп пароль и раньше был. просто кто хотел - отключал.
из того что добавили:
-вход не только по логину но и по данным которые легко знает куча людей.
-дата рождения.
-капча.
так что злоумышленникам действительно все упростили.
теперь как и в других ИБ потеря контроля над фин телефоном = потеря всех денег.
пароль то сбрасывается как два пальца об асфальт.
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mephala
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