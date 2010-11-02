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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 13:03
Q. Как сделать человека счастливым ?
Alfa_Bank написав:
И надеюсь, что в будущем, придут и улучшения, что вам подойдут
A. Отобрать то, что у него есть, а потом всё вернуть как было.
Подсказываю, как ускорить то самое будущее, в котором "придут улучшения":просто откатите МАБ на неделю назад.
От благодарных клиентов отбоя не будет )
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:03
ol_zy написав:
сейчас же все упростили для мошенников. Вход по отпечатку у меня периодически слетает и восстановить я его без бубна не могу.
Логин убрали - по телефону же мошенникам проще заходить
никому не нужный смс добавили (а смс то мошенники как раз и получают)
Т.е. похоже что изменения произошли именно в сговоре с мошенниками, а не для доп. защиты!
Это точно! Подруга с год назад сдала "СБ банка" код смс для сброса пароля, спасло то, что логин был не номер телефона. Подруга таки включила мозги на фразе "У вас логин разве не номер телефона?" , да и телефон кстати разрядился
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:07
IMPRINTER написав: Молчунъ написав:
Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум
так говорят он уходит в сентябре
в кабмин шолиКабмін шукає IT-фахівців: Дубілет назвав вимоги до кандидатів
... делайте хоть что-нибудь!
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:14
mustbe написав:
Q. Как сделать человека счастливым ?
Alfa_Bank написав:
И надеюсь, что в будущем, придут и улучшения, что вам подойдут
A. Отобрать то, что у него есть, а потом всё вернуть как было.
Подсказываю, как ускорить то самое будущее, в котором "придут улучшения":просто откатите МАБ на неделю назад.
От благодарных клиентов отбоя не будет )
mustbe, спасибо за подсказку, но увы
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:17
mustbe написав:
Подсказываю, как ускорить то самое будущее, в котором "придут улучшения":
просто откатите МАБ на неделю назад.
От благодарных клиентов отбоя не будет )
Если как тут пишут, разработчик увольняется, вполне может и бэкапов не быть.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:24
красный цвет надоел,там кони зеленее
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Вів 10 вер, 2019 13:25
Так это он просто на прощание просто громко хлопнул дверью.
Чего бы ему, блин, было не свалить в августе ?
Сотням бы людей жизнь упростил бы
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