RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7597759875997600

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:03

  Alfa_Bank написав:И надеюсь, что в будущем, придут и улучшения, что вам подойдут :wink:

Q. Как сделать человека счастливым ?
A. Отобрать то, что у него есть, а потом всё вернуть как было.

Подсказываю, как ускорить то самое будущее, в котором "придут улучшения":
просто откатите МАБ на неделю назад.
От благодарных клиентов отбоя не будет )
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:03

  ol_zy написав:сейчас же все упростили для мошенников. Вход по отпечатку у меня периодически слетает и восстановить я его без бубна не могу.
Логин убрали - по телефону же мошенникам проще заходить
никому не нужный смс добавили (а смс то мошенники как раз и получают)
Т.е. похоже что изменения произошли именно в сговоре с мошенниками, а не для доп. защиты!

Это точно! Подруга с год назад сдала "СБ банка" код смс для сброса пароля, спасло то, что логин был не номер телефона. Подруга таки включила мозги на фразе "У вас логин разве не номер телефона?" , да и телефон кстати разрядился :)
6NULJO4 «Промо-код» +50 грн. при оформлении заявки на участие в акции «Бонус к депозитам» http://minfin.com.ua/deposits/bonus/.
vollena71
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2138
З нами з: 18.09.13
Подякував: 432 раз.
Подякували: 419 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:07

  IMPRINTER написав:
  Молчунъ написав:Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум


так говорят он уходит в сентябре

в кабмин шоли
Кабмін шукає IT-фахівців: Дубілет назвав вимоги до кандидатів
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
Аватар користувача
1

 
Повідомлень: 29127
З нами з: 08.12.07
Подякував: 2333 раз.
Подякували: 3364 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:14

  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:И надеюсь, что в будущем, придут и улучшения, что вам подойдут :wink:

Q. Как сделать человека счастливым ?
A. Отобрать то, что у него есть, а потом всё вернуть как было.

Подсказываю, как ускорить то самое будущее, в котором "придут улучшения":
просто откатите МАБ на неделю назад.
От благодарных клиентов отбоя не будет )

mustbe, спасибо за подсказку, но увы :mrgreen:
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7062
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
Профіль
1
1
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:17

  mustbe написав:Подсказываю, как ускорить то самое будущее, в котором "придут улучшения":
просто откатите МАБ на неделю назад.
От благодарных клиентов отбоя не будет )

Если как тут пишут, разработчик увольняется, вполне может и бэкапов не быть.
wig
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4395
З нами з: 06.01.12
Подякував: 59 раз.
Подякували: 281 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:24

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  Молчунъ написав:Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум


так говорят он уходит в сентябре

в кабмин шоли
Кабмін шукає IT-фахівців: Дубілет назвав вимоги до кандидатів

красный цвет надоел,там кони зеленее :wink:
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2884
З нами з: 03.12.14
Подякував: 382 раз.
Подякували: 382 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 13:25

Так это он просто на прощание просто громко хлопнул дверью.

Чего бы ему, блин, было не свалить в августе ?
Сотням бы людей жизнь упростил бы
mustbe
Аватар користувача
 
Повідомлень: 2389
З нами з: 27.12.17
Подякував: 57 раз.
Подякували: 218 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 7597759875997600
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps, malser, vano80 і 5 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Идея Банк 1 ... 1638, 1639, 1640
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16391 2328895
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 13:39
v57
ОКСІ БАНК 1 ... 4, 5, 6
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
51 19534
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 13:15
Bosstone
Банк Глобус 1 ... 537, 538, 539
Модератор » Вів 02 лис, 2010 14:22
5386 707693
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 13:01
ol_zy

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Идея Банк (16392)
10.09.2019 14:39
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.