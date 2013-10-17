ol_zy написав:сейчас же все упростили для мошенников. Вход по отпечатку у меня периодически слетает и восстановить я его без бубна не могу. Логин убрали - по телефону же мошенникам проще заходить никому не нужный смс добавили (а смс то мошенники как раз и получают) Т.е. похоже что изменения произошли именно в сговоре с мошенниками, а не для доп. защиты!
Это точно! Подруга с год назад сдала "СБ банка" код смс для сброса пароля, спасло то, что логин был не номер телефона. Подруга таки включила мозги на фразе "У вас логин разве не номер телефона?" , да и телефон кстати разрядился
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IMPRINTER написав:В любом случае я остаюсь при своем мнении и считаю все произошедшее абсолютной некомпетентностью и вредительством. Я понимаю что-то бы внутри МАБа улучшили. Например наше пари, проигранное Альфой ... 10 лет говорилось о конкретной проблеме, которую никто так и не решил. Существует еще куча вопросов нерешаемые годами - например, знаменитые ваши поезда. Но нет - это все пох, зато поменяли самое главное и насущное - вход в маб - класс, - на это вредительство нашлось и время и деньги и все остальное. У вас вообще есть хоть один положительный отзыв клиента, который написал, что о как классно сделали ? Почему руководство банка так относится к мнению клиентов и поощряет ваших криворуких вредителей? Либо они просто в сговоре и тупо распилили Мишины бабки прикрывшись эти апгрейдом, списав их на "улучшение ИБ"?
В стране чемоданов достаточно косметического ремонта и можно пить смузи, обмывая распиленные средства, удовлетворенно подбрасывая трусы, пока за окном недовольные жестикулируют о проблемах. Мне кажется, что руководство и еже с ними напрочь утеряли связь с реальностью, что это не Friday party, а пока еще банк с клиентами и их средствами.
Alfa_Bank написав:Можно несколько браузеров установить.
да можно еще много чего ... в квартиру через окно тоже можно входить. ... В любом случае я остаюсь при своем мнении и считаю все произошедшее абсолютной некомпетентностью и вредительством. Я понимаю что-то бы внутри МАБа улучшили. Например наше пари, проигранное Альфой ... 10 лет говорилось о конкретной проблеме, которую никто так и не решил. Существует еще куча вопросов нерешаемые годами - например, знаменитые ваши поезда. Но нет - это все пох, зато поменяли самое главное и насущное - вход в маб - класс, - на это вредительство нашлось и время и деньги и все остальное. У вас вообще есть хоть один положительный отзыв клиента, который написал, что о как классно сделали ? Почему руководство банка так относится к мнению клиентов и поощряет ваших криворуких вредителей? Либо они просто в сговоре и тупо распилили Мишины бабки прикрывшись эти апгрейдом, списав их на "улучшение ИБ"?
Яростно плюсую! Предлагаю всем, у кого тоже наболело: 1) плюсануть этот пост Импринтера 2) растиражировать его здесь на ветке для пущей очевидности тем, кто занимается псевдотюнингом, забыв о комфорте и безопасности пассажиров
а чо, решётки поставили, фонарики и муляж пулемёта на крыше! Красивенько?! Отож, НАНОТЕХНОЛОГИИ, супердевайс за 154 ЛЯМА УЁ! А водила с пассажирами как-нибудь там держитесь, удачи! Ещё пятилетку протянет - аж 3 рейса в день, это же огого!!!1111
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.