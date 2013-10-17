IMPRINTER написав:

Alfa_Bank написав: Можно несколько браузеров установить. Можно несколько браузеров установить.

да можно еще много чего ... в квартиру через окно тоже можно входить....В любом случае я остаюсь при своем мнении и считаю все произошедшее абсолютной некомпетентностью и вредительством.Я понимаю что-то бы внутри МАБа улучшили. Например наше пари, проигранное Альфой ... 10 лет говорилось о конкретной проблеме, которую никто так и не решил. Существует еще куча вопросов нерешаемые годами - например, знаменитые ваши поезда. Но нет - это все пох, зато поменяли самое главное и насущное - вход в маб - класс, - на это вредительство нашлось и время и деньги и все остальное. У вас вообще есть хоть один положительный отзыв клиента, который написал, что о как классно сделали ? Почему руководство банка так относится к мнению клиентов и поощряет ваших криворуких вредителей? Либо они просто в сговоре и тупо распилили Мишины бабки прикрывшись эти апгрейдом, списав их на "улучшение ИБ"?