mephala написав:

у меня вывод что это сделали из-за СБ базируется на следующих выводах1) добавили поле дату рождения. скорее всего база данных где хранятся логины была скомпрометирована. что бы уйти от этой проблемы и сделали дополнительное поле рядом с логином - дату рождения. типа если дату не знаеш то уже и знание логина не поможет.2) автоматизированными методами перебиралась база скомпрометированных логинов. ранее они сделали блок учеток если часто разными входить с одного компа. временно. как я понимаю теперь решение этой проблемы переложат на капчу.как то так я вижу проблемы всплывшие у СБ и попытка их решить.но то что они наворотили ИМХО от куцого ума.