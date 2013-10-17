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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7598759976007601

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:44

  oleksiy_posternak написав:
  Молчунъ написав:Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум

Наивно :)


а слух, что это последний месяц в работы в альфе подтверждаете? :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:51

  pharus написав:Яростно плюсую! :evil: Предлагаю всем, у кого тоже наболело: 1) плюсануть этот пост Импринтера 2) растиражировать его здесь на ветке для пущей очевидности тем, кто занимается псевдотюнингом, забыв о комфорте и безопасности пассажиров :evil: :evil: :evil:
а чо, решётки поставили, фонарики и муляж пулемёта на крыше! Красивенько?! Отож, НАНОТЕХНОЛОГИИ, супердевайс за 154 ЛЯМА УЁ! А водила с пассажирами как-нибудь там держитесь, удачи! Ещё пятилетку протянет - аж 3 рейса в день, это же огого!!!1111 :evil:

pharus, добрый день. О комфорте и безопасности никто не забывал. Меры безопасности были усилены, но как именно, понятно, не можем сообщить (т.к. это данные о внутр.безопасности банка).
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:57

  Alfa_Bank написав:
  mustbe написав:
  Alfa_Bank написав:И надеюсь, что в будущем, придут и улучшения, что вам подойдут :wink:

Q. Как сделать человека счастливым ?
A. Отобрать то, что у него есть, а потом всё вернуть как было.

Подсказываю, как ускорить то самое будущее, в котором "придут улучшения":
просто откатите МАБ на неделю назад.
От благодарных клиентов отбоя не будет )

mustbe, спасибо за подсказку, но увы :mrgreen:


Сделайте настройку в МАБе для тех у кого есть логин - "Запретить вход по номеру телефона".
Надеюсь это не сильно уменьшит безопасность системы. )
Aps
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 15:59

  Aps написав:
Сделайте настройку в МАБе для тех у кого есть логин - "Запретить вход по номеру телефона".
Надеюсь это не сильно уменьшит безопасность системы. )

Добрый день. Ваше пожелание будет передано в ответственное подразделение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:09

  Aps написав: Сделайте настройку в МАБе для тех у кого есть логин - "Запретить вход по номеру телефона".
Надеюсь это не сильно уменьшит безопасность системы. )

запрет нужен не только по номеру телефона так как это не единственная публичная информация.
номер карты тоже знает 100500 людей.
номер телефона это просто два в одном - логин и отп пароль.
-
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:13

  Alfa_Bank написав: Меры безопасности были усилены, но как именно, понятно, не можем сообщить (т.к. это данные о внутр.безопасности банка).

вы считаете что добавив дату рождения при входе усилили безопасность?
так как остальное банк не то что не услили а ослабил сделав мошеннику более широкий выбор какой логин ему ввести. хоть номер карты, хоть номер телефона хоть счет.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 вер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 16:16

  Alfa_Bank написав:
  pharus написав:Яростно плюсую! :evil: Предлагаю всем, у кого тоже наболело: 1) плюсануть этот пост Импринтера 2) растиражировать его здесь на ветке для пущей очевидности тем, кто занимается псевдотюнингом, забыв о комфорте и безопасности пассажиров :evil: :evil: :evil:
а чо, решётки поставили, фонарики и муляж пулемёта на крыше! Красивенько?! Отож, НАНОТЕХНОЛОГИИ, супердевайс за 154 ЛЯМА УЁ! А водила с пассажирами как-нибудь там держитесь, удачи! Ещё пятилетку протянет - аж 3 рейса в день, это же огого!!!1111 :evil:

pharus, добрый день. О комфорте и безопасности никто не забывал. Меры безопасности были усилены, но как именно, понятно, не можем сообщить (т.к. это данные о внутр.безопасности банка).

О комфорте не забыли??? Уже скоро неделя будет, как мой мобильный МАБ не принимает отпечаток пальца, ошибка записи и так каждый день. Где хоть один живой отзыв на ветке, что стало комфортнее?
Про безопасность допускаю, что думали, но явно не от хорошей жизни:
  mephala написав:у меня вывод что это сделали из-за СБ базируется на следующих выводах
1) добавили поле дату рождения. скорее всего база данных где хранятся логины была скомпрометирована. что бы уйти от этой проблемы и сделали дополнительное поле рядом с логином - дату рождения. типа если дату не знаеш то уже и знание логина не поможет.
2) автоматизированными методами перебиралась база скомпрометированных логинов. ранее они сделали блок учеток если часто разными входить с одного компа. временно. как я понимаю теперь решение этой проблемы переложат на капчу.

как то так я вижу проблемы всплывшие у СБ и попытка их решить.
но то что они наворотили ИМХО от куцого ума.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.
pharus
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