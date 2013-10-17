pharus написав:Яростно плюсую! Предлагаю всем, у кого тоже наболело: 1) плюсануть этот пост Импринтера 2) растиражировать его здесь на ветке для пущей очевидности тем, кто занимается псевдотюнингом, забыв о комфорте и безопасности пассажиров а чо, решётки поставили, фонарики и муляж пулемёта на крыше! Красивенько?! Отож, НАНОТЕХНОЛОГИИ, супердевайс за 154 ЛЯМА УЁ! А водила с пассажирами как-нибудь там держитесь, удачи! Ещё пятилетку протянет - аж 3 рейса в день, это же огого!!!1111
pharus, добрый день. О комфорте и безопасности никто не забывал. Меры безопасности были усилены, но как именно, понятно, не можем сообщить (т.к. это данные о внутр.безопасности банка).
Alfa_Bank написав: Меры безопасности были усилены, но как именно, понятно, не можем сообщить (т.к. это данные о внутр.безопасности банка).
вы считаете что добавив дату рождения при входе усилили безопасность? так как остальное банк не то что не услили а ослабил сделав мошеннику более широкий выбор какой логин ему ввести. хоть номер карты, хоть номер телефона хоть счет.
Востаннє редагувалось mephala в Вів 10 вер, 2019 16:16, всього редагувалось 1 раз.
pharus написав:Яростно плюсую! Предлагаю всем, у кого тоже наболело: 1) плюсануть этот пост Импринтера 2) растиражировать его здесь на ветке для пущей очевидности тем, кто занимается псевдотюнингом, забыв о комфорте и безопасности пассажиров а чо, решётки поставили, фонарики и муляж пулемёта на крыше! Красивенько?! Отож, НАНОТЕХНОЛОГИИ, супердевайс за 154 ЛЯМА УЁ! А водила с пассажирами как-нибудь там держитесь, удачи! Ещё пятилетку протянет - аж 3 рейса в день, это же огого!!!1111
pharus, добрый день. О комфорте и безопасности никто не забывал. Меры безопасности были усилены, но как именно, понятно, не можем сообщить (т.к. это данные о внутр.безопасности банка).
О комфорте не забыли??? Уже скоро неделя будет, как мой мобильный МАБ не принимает отпечаток пальца, ошибка записи и так каждый день. Где хоть один живой отзыв на ветке, что стало комфортнее? Про безопасность допускаю, что думали, но явно не от хорошей жизни:
mephala написав:у меня вывод что это сделали из-за СБ базируется на следующих выводах 1) добавили поле дату рождения. скорее всего база данных где хранятся логины была скомпрометирована. что бы уйти от этой проблемы и сделали дополнительное поле рядом с логином - дату рождения. типа если дату не знаеш то уже и знание логина не поможет. 2) автоматизированными методами перебиралась база скомпрометированных логинов. ранее они сделали блок учеток если часто разными входить с одного компа. временно. как я понимаю теперь решение этой проблемы переложат на капчу.
как то так я вижу проблемы всплывшие у СБ и попытка их решить. но то что они наворотили ИМХО от куцого ума.
Тебе будет нужен гид-переводчик, когда ты придёшь в себя.