RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Народні рейтинги: Банки,
Страхові Компанії та КУА
/
Обслуговування в українських
банках (гарне і погане)
/
Альфа-Банк

Альфа-Банк
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7599760076017602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:47

  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)
Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит ))
P.S.: до встречи!

А хто тоді дров наламав...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Квесторе_поверніться
 
Повідомлень: 29423
З нами з: 22.11.13
Подякував: 1 раз.
Подякували: 1483 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:08

  oleksiy_posternak написав:Да, я с 03.09. не работаю в Альфе.
Теперь то у вас все наладится :)


но вы уже ранее типа уходили к Барсуку, но, как оказалось, никуда не уходили.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36457
З нами з: 06.08.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 5789 раз.
 
Профіль
9
5
2
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:09

  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)
Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит ))
P.S.: до встречи!


а пополнение сбера не постернак отпиливал ?
а перевод пополнения комфорта с эквайринга на п2п ?
это было продвижение?

или это был другой постернак ? :mrgreen:

Зображення

Зображення
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
IMPRINTER
Аватар користувача
2

 
Повідомлень: 36457
З нами з: 06.08.09
Подякував: 207 раз.
Подякували: 5789 раз.
 
Профіль
9
5
2
  #<1 ... 7599760076017602
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
А-Банк 1 ... 1334, 1335, 1336
Bes » Сер 29 чер, 2005 14:11
13352 1875135
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 16:54
Квесторе_поверніться
Идея Банк 1 ... 1638, 1639, 1640
Anonymous » П'ят 05 вер, 2008 15:49
16395 2329200
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 15:39
guntherhouse777
ОКСІ БАНК 1 ... 4, 5, 6
Модератор » Чет 17 жов, 2013 11:08
51 19619
Переглянути останнє повідомлення
Вів 10 вер, 2019 13:15
Bosstone

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Альфа-Банк (76013)
10.09.2019 19:09
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
В контексті FINANCE.UA
Топ новини
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.