А хто тоді дров наламав...якщо не секрет?
|
|
|
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:47
А хто тоді дров наламав...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:08
но вы уже ранее типа уходили к Барсуку, но, как оказалось, никуда не уходили.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:09
а пополнение сбера не постернак отпиливал ?
а перевод пополнения комфорта с эквайринга на п2п ?
это было продвижение?
или это был другой постернак ?
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
Зараз переглядають цей форум: lubopytnaya і 4 гостей
Модератори: ТупУм, Ірина_, ShtormK, Модератор
|