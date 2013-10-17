А хто тоді дров наламав...якщо не секрет?
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 17:47
А хто тоді дров наламав...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
Додано: Вів 10 вер, 2019 18:08
но вы уже ранее типа уходили к Барсуку, но, как оказалось, никуда не уходили.
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Додано: Вів 10 вер, 2019 18:09
Постернак уже давно стало именем нарицательным )
как ксерокс и джакуззи - ваших последователей в Альфе все равно много осталось )
так, а где теперь ждать?
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