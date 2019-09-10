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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7599760076017602

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 17:47

  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)
Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит ))
P.S.: до встречи!

А хто тоді дров наламав...якщо не секрет?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:08

  oleksiy_posternak написав:Да, я с 03.09. не работаю в Альфе.
Теперь то у вас все наладится :)


но вы уже ранее типа уходили к Барсуку, но, как оказалось, никуда не уходили.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:09

экскурс в историю

  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)


а пополнение сбера не постернак отпиливал ?
а перевод пополнения с эквайринга на п2п ?

это было продвижение?

или это был другой постернак ? :mrgreen:

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каждая свинья помнит эти дни.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Вів 10 вер, 2019 18:27, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:25

  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)
Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит ))
P.S.: до встречи!

:shock:
где это?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:43

  mephala написав:
  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)
Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит ))
P.S.: до встречи!

:shock:
где это?

Думаю СЛТ таки переманил. Конём не конём, а гроши -- наше всьоо :wink:
... делайте хоть что-нибудь!
clientage
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:48

  mephala написав:
  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)
Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит ))
P.S.: до встречи!

:shock:
где это?

Первое сообщение о уходе Алексея было от Фейслеса.
У него есть инсайдер в тасе.
Видимо следующий пункт назначения тас :)
Правда шо там продвигать?
А вот похерить там многое можно. ***...
Востаннє редагувалось curiousobro в Вів 10 вер, 2019 18:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:49

  curiousobro написав:Видимо следующий пункт назначения тас :)


таз не жалко.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 18:58

  curiousobro написав:Первое сообщение о уходе Алексея было от Фейслеса.
У него есть инсайдер в тасе.
Видимо следующий пункт назначения тас :)
Правда шо там продвигать?
А вот похерить там многое можно. ***...

Та там и так всё уже похерили. И выписку, и бесплатные переводы.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:04

Re: Альфа-Банк

Фантом написав:
  curiousobro написав:Первое сообщение о уходе Алексея было от Фейслеса.
У него есть инсайдер в тасе.
Видимо следующий пункт назначения тас :)
Правда шо там продвигать?
А вот похерить там многое можно. ***...

Та там и так всё уже похерили. И выписку, и бесплатные переводы.


Переводы как раз 04.09. Совпадение? ))
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:44

  IMPRINTER написав:
  oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью ;)


а пополнение сбера не постернак отпиливал ?
а перевод пополнения с эквайринга на п2п ?

это было продвижение?

или это был другой постернак ? :mrgreen:

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каждая свинья помнит эти дни.

Я об этом писал, признаю...
А вот решение в банках не принимается на уровне одного человека, тем более когда вопрос кассается денег.
Думай-те))
Сакуры белая ветвь
Тихо на землю легла. Доволен я новой пилой.
oleksiy_posternak
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