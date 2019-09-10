oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит )) P.S.: до встречи!
А хто тоді дров наламав...якщо не секрет?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6 Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит )) P.S.: до встречи!
oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит )) P.S.: до встречи!
где это?
Думаю СЛТ таки переманил. Конём не конём, а гроши -- наше всьоо
oleksiy_posternak написав:Просто на всякий случай скажу, что в Альфе я занимался продвижением, а не разработкой или продуктовой частью Но порвать 3 баяна по поводу моего ухода вам, конечно же, никто не запретит )) P.S.: до встречи!
где это?
Первое сообщение о уходе Алексея было от Фейслеса. У него есть инсайдер в тасе. Видимо следующий пункт назначения тас Правда шо там продвигать? А вот похерить там многое можно. ***...
Востаннє редагувалось curiousobro в Вів 10 вер, 2019 18:50, всього редагувалось 1 раз.
curiousobro написав:Первое сообщение о уходе Алексея было от Фейслеса. У него есть инсайдер в тасе. Видимо следующий пункт назначения тас Правда шо там продвигать? А вот похерить там многое можно. ***...
Та там и так всё уже похерили. И выписку, и бесплатные переводы.
curiousobro написав:Первое сообщение о уходе Алексея было от Фейслеса. У него есть инсайдер в тасе. Видимо следующий пункт назначения тас Правда шо там продвигать? А вот похерить там многое можно. ***...
Та там и так всё уже похерили. И выписку, и бесплатные переводы.