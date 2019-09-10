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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7601760276037604>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:52

Re: Альфа-Банк

IMPRINTER написав:
  oleksiy_posternak написав:Да, я с 03.09. не работаю в Альфе.
Теперь то у вас все наладится :)


но вы уже ранее типа уходили к Барсуку, но, как оказалось, никуда не уходили.
Насколько знаю, он туда не уходил, он оттуда как бы пришёл :)
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 19:58

Re: Альфа-Банк

  mephala написав:отп пароль и раньше был. просто кто хотел - отключал.

то как взломали меня - ОТП до одного места был, т.е. абсолютно ничего не дал бы. Какой в нем смысл, если они мою симку залочили и перевыпустили на себя. Но либо они тупые были либо таки в маб по логину зайти не могли и начали цвв к карте подбирать, а пароль сбросили, чтобы я через комп (веб) не мог зайти.
вот тут и вопросы возникают откуда они узнали номер карты (кстати выпущенной 2 месяца назад до взлома), карта дебетная и на ней как раз лежало 10К для погашения в пн.
Дебетной картой нигде этой еще не платил и нигде не привязывал, кроме моно и таса.
Для сброса пароля были нужны перс. данные.
А поскольку начали безопасность "улучшать", причем ценой потери клиентов, то вывод напрашивается один
данные ушли из банка, в сговоре ли с сотрудниками или из-за дыр в безопасности это вопрос.
Но в обоих случаях безопасность в банке очень низкая.
А с учетом мер которые приняты (это ж сколько времени потратили) квалификация СБ, которые такое придумали, хм... это даже квалификацией назвать нельзя, такое впечатление что их уровень ниже моего дилетантского, т.е. начинающие, причем на уровне младенцев. Как можно было позволить по номеру телефона, который чаще всего уводится, разрешить вход? Более того за н-месяцев не реализовать возможность выбора логин/телефон.
Вопросы у гестапо вообще ниже плинтуса - домашний телефон, которого нет уже лет 5, и мейл без возможности назвать несколько.
А лок за использование карт в п2п на моно или других банках?
Т.е. компетенции нет.
И кстати вопрос о компенсации моих потерь из-за слива информации мошенникам все еще открыт. (перевыпуск симки (платный теперь) + время и бензин) И никто за все время из СБ не перезвонил и не поинтересовался подробностями, чтобы провести работу над ошибками.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:00

  clientage написав:
  IMPRINTER написав:
  Молчунъ написав:Полагаю, наивно считать, что Постернак не читает форум


так говорят он уходит в сентябре

в кабмин шоли
Кабмін шукає IT-фахівців: Дубілет назвав вимоги до кандидатів

Вот зачем вы ему подсказали? А если он туда пойдет? Это ж всьо....
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:05

Re: Альфа-Банк

  pharus написав:О комфорте не забыли??? Уже скоро неделя будет, как мой мобильный МАБ не принимает отпечаток пальца, ошибка записи и так каждый день. Где хоть один живой отзыв на ветке, что стало комфортнее?

К сожалению - это не комфорт - почитайте мои посты - это единственная возможность зайти в моб МАБ, когда тебя взломали и локнуть карты.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 20:09

Re: Альфа-Банк

  oleksiy_posternak написав:Я об этом писал, признаю...
А вот решение в банках не принимается на уровне одного человека, тем более когда вопрос кассается денег.
Думай-те))

решение понятно, что нет, а вот предложение сломать (изменить "улучшить") очень даже делает кто-то один...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:39

  oleksiy_posternak написав:Я об этом писал, признаю...
А вот решение в банках не принимается на уровне одного человека, тем более когда вопрос кассается денег.
Думай-те))


а кто принимал решения в Михайловском лочить ИБ свиней перед выходными? )
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:40

  oleksiy_posternak написав:Я об этом писал, признаю...
А вот решение в банках не принимается на уровне одного человека, тем более когда вопрос кассается денег.
Думай-те))

Алексей, как вам живётся с проклятиями клиентов банков, где вы все, что было там хорошего, тупо обкакали?
Вам не икается?
Может как то надо почистить карму?
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 21:50

  Stringer написав:
  oleksiy_posternak написав:Я об этом писал, признаю...
А вот решение в банках не принимается на уровне одного человека, тем более когда вопрос кассается денег.
Думай-те))

Алексей, как вам живётся с проклятиями клиентов банков, где вы все, что было там хорошего, тупо обкакали?
Вам не икается?
Может как то надо почистить карму?

Жаль в Дельте, Платинуме и Фидо не успел поработать...
С кармой все ок ;)
С вашей навязчивой идеей советую хранить деньги под матрасом, вдруг я таки в НБУ попаду или к Дубилету.
Сакуры белая ветвь
Тихо на землю легла. Доволен я новой пилой.
oleksiy_posternak
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:01

  oleksiy_posternak написав:С вашей навязчивой идеей советую хранить деньги под матрасом, вдруг я таки в НБУ попаду или к Дубилету.


О, НБУ це чудово, а Примат чи Моня - ще краще! Ламайте там все, пАкрАщуйте теж, бо гірше, ніж у цих лайнобанках чи у рАгуляторі, бути вже просто не може. Олексію, ми у Вас віримо! :mrgreen:
Ви будете новим Зеленським у цьому затхлому болоті :mrgreen: , і це чудово :mrgreen: Ми з радістю сприймемо на "ура" усі Ваші пАкрАщення у цих конторах, навіть якщо "пОцієнти" гигнуться - це стимулюватиме нашу банківську систему до радикальних змін, а не бриття оленів на кеш-кредитах ;)
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:08

  Alfa_Bank написав:
  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Если сделать устройство доверенным, то можно вводить только пароль.


как сделать одно устройство доверенным сразу для нескольких учеток? не подскажите?

если делаешь устройство доверенным для одной учетки, сразу съедается "доверенность" для предыдущей учетки.

уже сказали - что бывает так, что люди живут семьями и где кол-во компьютеров не кратно количеству членов семьи. Я так понимаю ваши разработчики не знают об этом факте. У вас они все холостые/разведенные/вдовцы/сироты ?

Можно несколько браузеров установить.

а может стоить прекратить издеваться над клиентами?...
"Если бы выборы что-то решали, то народ бы на них никогда не пустили" Марк Твен
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