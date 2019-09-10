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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7601760276037604

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:24

Re: Альфа-Банк

А Пляка остался? Лёша по сравнению с ним агнец.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлення Додано: Вів 10 вер, 2019 22:45

пока Вы обсуждаете уважаемого Алексея Постернака,

тем временем интересный отзыв об алле на минфинепросто ошибка в номере телефона и последствия :twisted:

или вот на нашем форуме ошибка в дате регистрации РНОКПП

и после этого кто нибудь ещё сомневается, что они специально делают ошибки в личных данных клиентов?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 00:05

  Фантом написав:А Пляка остался? Лёша по сравнению с ним агнец.


да кстати, какова судьба второго беженца, - главного фальсификатора Пляки?
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  #<1 ... 7601760276037604
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