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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:24
Re: Альфа-Банк
А Пляка остался? Лёша по сравнению с ним агнец.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Додано: Вів 10 вер, 2019 22:45
пока Вы обсуждаете уважаемого Алексея Постернака,
тем временем интересный отзыв об алле на минфине
или вот на нашем форуме ошибка в дате регистрации РНОКПП
и после этого кто нибудь ещё сомневается, что они специально делают ошибки в личных данных клиентов?
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
Додано: Сер 11 вер, 2019 00:05
да кстати, какова судьба второго беженца, - главного фальсификатора Пляки?
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