mephala написав: отп пароль и раньше был. просто кто хотел - отключал. отп пароль и раньше был. просто кто хотел - отключал.

то как взломали меня - ОТП до одного места был, т.е. абсолютно ничего не дал бы. Какой в нем смысл, если они мою симку залочили и перевыпустили на себя. Но либо они тупые были либо таки в маб по логину зайти не могли и начали цвв к карте подбирать, а пароль сбросили, чтобы я через комп (веб) не мог зайти.вот тут и вопросы возникают откуда они узнали номер карты (кстати выпущенной 2 месяца назад до взлома), карта дебетная и на ней как раз лежало 10К для погашения в пн.Дебетной картой нигде этой еще не платил и нигде не привязывал, кроме моно и таса.Для сброса пароля были нужны перс. данные.А поскольку начали безопасность "улучшать", причем ценой потери клиентов, то вывод напрашивается одинданные ушли из банка, в сговоре ли с сотрудниками или из-за дыр в безопасности это вопрос.Но в обоих случаях безопасность в банке очень низкая.А с учетом мер которые приняты (это ж сколько времени потратили) квалификация СБ, которые такое придумали, хм... это даже квалификацией назвать нельзя, такое впечатление что их уровень ниже моего дилетантского, т.е. начинающие, причем на уровне младенцев. Как можно было позволить по номеру телефона, который чаще всего уводится, разрешить вход? Более того за н-месяцев не реализовать возможность выбора логин/телефон.Вопросы у гестапо вообще ниже плинтуса - домашний телефон, которого нет уже лет 5, и мейл без возможности назвать несколько.А лок за использование карт в п2п на моно или других банках?Т.е. компетенции нет.И кстати вопрос о компенсации моих потерь из-за слива информации мошенникам все еще открыт. (перевыпуск симки (платный теперь) + время и бензин) И никто за все время из СБ не перезвонил и не поинтересовался подробностями, чтобы провести работу над ошибками.