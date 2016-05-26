Alfa_Bank написав:ol_zy, доброе утро. Меры безопасности были усилены, с соображений безопасности внутренние процессы раскрывать не можем.
Так внутренние процессы заменили внешними, в частности усилив зависимость от ОПСОСов, и добавив новую зависимость от рекапчи гугля. Это больше похоже не на усиление безопасности, а на выстраивание системы таким образом, что бы было на кого свалить, в случае чего.
Alfa_Bank написав:ol_zy, доброе утро. Меры безопасности были усилены, с соображений безопасности внутренние процессы раскрывать не можем.
Так внутренние процессы заменили внешними, в частности усилив зависимость от ОПСОСов, и добавив новую зависимость от рекапчи гугля. Это больше похоже не на усиление безопасности, а на выстраивание системы таким образом, что бы было на кого свалить, в случае чего.
wig, добрый день. Понимаю все комментарии, оставленные здесь на ветке. Готова их смотреть и передавать. Однако, другой ответ дам вряд ли
Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Понимаю все комментарии, оставленные здесь на ветке. Готова их смотреть и передавать. Однако, другой ответ дам вряд ли
Если так уж хочется создать видимость деятельности в области безопасности, посмотрите как организован вход в ИБ у Радабанка. Там тоже проверка многофакторная, но все на одной странице, все написано читабельными шрифтами, не требует обязательного знания английского и идеального зрения. Выглядит чуть менее глупо, но дискомфорта не вызывает.
А лучше купите готовый движок ИБ, наймите толкового специалиста для его настройки и перестаньте нас мучить студенческой самодеятельностью.