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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7602760376047605

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 12:58

  Alfa_Bank написав:ol_zy, доброе утро. Меры безопасности были усилены, с соображений безопасности внутренние процессы раскрывать не можем.

Так внутренние процессы заменили внешними, в частности усилив зависимость от ОПСОСов, и добавив новую зависимость от рекапчи гугля. Это больше похоже не на усиление безопасности, а на выстраивание системы таким образом, что бы было на кого свалить, в случае чего.
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:03

  wig написав:
  Alfa_Bank написав:ol_zy, доброе утро. Меры безопасности были усилены, с соображений безопасности внутренние процессы раскрывать не можем.

Так внутренние процессы заменили внешними, в частности усилив зависимость от ОПСОСов, и добавив новую зависимость от рекапчи гугля. Это больше похоже не на усиление безопасности, а на выстраивание системы таким образом, что бы было на кого свалить, в случае чего.

wig, добрый день. Понимаю все комментарии, оставленные здесь на ветке. Готова их смотреть и передавать. Однако, другой ответ дам вряд ли :roll:
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:06

  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Понимаю все комментарии, оставленные здесь на ветке. Готова их смотреть и передавать. Однако, другой ответ дам вряд ли

Кстати, а как сочетается слив гуглю информации о пользователях ИБ, с законами о защите персональных данных? Или, на это уже всем побарабану?
wig
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:11

Re: Альфа-Банк

  Alfa_Bank написав:wig, добрый день. Понимаю все комментарии, оставленные здесь на ветке. Готова их смотреть и передавать. Однако, другой ответ дам вряд ли

Если так уж хочется создать видимость деятельности в области безопасности, посмотрите как организован вход в ИБ у Радабанка. Там тоже проверка многофакторная, но все на одной странице, все написано читабельными шрифтами, не требует обязательного знания английского и идеального зрения. Выглядит чуть менее глупо, но дискомфорта не вызывает.

А лучше купите готовый движок ИБ, наймите толкового специалиста для его настройки и перестаньте нас мучить студенческой самодеятельностью.
Сибарит
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:19

  wig написав:Кстати, а как сочетается слив гуглю информации о пользователях ИБ, с законами о защите персональных данных? Или, на это уже всем побарабану?


Вы читали ту бумагу (напранную 2 шрифтом) которую Вы подписали и она осталась в банке?
там же вроде всё написано
имеют право
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:26

Где деньги Алл?

собственно так как и ожидалось :twisted:
почему сотрудники постоянно дают не верную информацию? и недоговаривают?
Зображення
ТАСя (UAH 17,75%), cib(EUR 4%)\\\ КО-КО&Сима///50 дней теста - делюсь текущими впечатление от мудокарты
:!: https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4724642#p4724642
uaprofi
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 13:44

  uaprofi написав:собственно так как и ожидалось :twisted:
почему сотрудники постоянно дают не верную информацию? и недоговаривают?

uaprofi, добрый день. Ваши данные включены реестр на выплату, выплата будет осуществлена на днях (уточняю когда и напишу). Задержка связана с тех.стороной обработки реестра. Извините за ситуацию.
Alfa_Bank
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  #<1 ... 7602760376047605
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