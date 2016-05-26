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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49
IMPRINTER ранее 17 часов и позже 19 не было.То ПФ так кидает,бо у примата тоже к вечеру.Киев.Сейчас чаще в 18:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:41
Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо
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