|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49
IMPRINTER ранее 17 часов и позже 19 не было.То ПФ так кидает,бо у примата тоже к вечеру.Киев.Сейчас чаще в 18:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
-
Мизантрóп
-
-
- Повідомлень: 2890
- З нами з: 03.12.14
- Подякував: 382 раз.
- Подякували: 385 раз.
-
- Профіль
-
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 16:41
Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо
-
Кассандра
-
-
- Повідомлень: 894
- З нами з: 04.12.12
- Подякував: 19 раз.
- Подякували: 121 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:45
Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо
Вроде только именные - только ждать...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5558
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 17:58
Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно выскакивает ошибка
"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.
Это теперь так будет постоянно или глюк?
Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3093
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 979 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02
Искатель написав:
Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно приводит к ошибке
"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.
Это теперь так будет постоянно или глюк?
Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.
Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
-
ol_zy
-
-
- Повідомлень: 5558
- З нами з: 20.01.15
- Подякував: 357 раз.
- Подякували: 573 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:12
Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо
Коли оформляв у відділенні, казали, що тільки іменні і потрібно чекати. Через 5 днів, вже були у віділенні.
-
Zochan
-
-
- Повідомлень: 317
- З нами з: 22.10.14
- Подякував: 184 раз.
- Подякували: 34 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:13
Искатель написав:
Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно выскакивает ошибка
"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.
Это теперь так будет постоянно или глюк?
Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.
да шаблоны с панели быстрого запуска не работают.
надо входить во вкладку шаблоны и жать там.
про это писалось в первый день.
последователям постернака на это насрать.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36465
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 5795 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:13
ol_zy написав: Искатель написав:
Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно приводит к ошибке
"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.
Это теперь так будет постоянно или глюк?
Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.
Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...
И чтобы два раза не бегать: а как сейчас "по-новому" отправлять платеж? В поле, где расчетный счет, вбиваем IBAN, а МФО не вбиваем, так, да?
-
Искатель
-
-
- Повідомлень: 3093
- З нами з: 22.02.16
- Подякував: 442 раз.
- Подякували: 979 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:13
Искатель
нет !
там отдельные кнопки
- платеж по старому
- платеж по ебану (без поля МФО) .. в чем собственно и заключалась грандиозная реформа деды яши - убрали одно поле.
Востаннє редагувалось IMPRINTER
в Сер 11 вер, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36465
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 5795 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Сер 11 вер, 2019 18:14
ol_zy написав:
Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...
І шо робить...як спасати шаблони?
Промокод від Мінфіна і кума RAL65H6
Капне 50 грн куму і Вам Іти сюди https://minfin.com.ua/deposits/bonus/?mpr=Deposits&mpl=topbuttonmenu&mcr=deposlist КУМ дякували хто скористався його промо і хто скористається.
-
Квесторе_поверніться
-
-
- Повідомлень: 29433
- З нами з: 22.11.13
- Подякував: 1 раз.
- Подякували: 1483 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
|
Схожі теми
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6153
|1400310
|
|
|356
|41128
|
|
|34932
|4321837
|
|