Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49

IMPRINTER ранее 17 часов и позже 19 не было.То ПФ так кидает,бо у примата тоже к вечеру.Киев.Сейчас чаще в 18:30

Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен