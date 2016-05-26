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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7603760476057606

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 14:49

IMPRINTER ранее 17 часов и позже 19 не было.То ПФ так кидает,бо у примата тоже к вечеру.Киев.Сейчас чаще в 18:30
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 16:41

Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо
Кассандра
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:45

  Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо

Вроде только именные - только ждать...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 17:58

Шаблоны с главной МАБа - все?

Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно выскакивает ошибка

"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.

Это теперь так будет постоянно или глюк?

Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.
Искатель
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:02

  Искатель написав:Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно приводит к ошибке

"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.

Это теперь так будет постоянно или глюк?

Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.

Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:12

Re: Альфа-Банк

Кассандра написав:Добрый день Alfa_Bank!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо


Коли оформляв у відділенні, казали, що тільки іменні і потрібно чекати. Через 5 днів, вже були у віділенні.
Zochan
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:13

  Искатель написав:Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно выскакивает ошибка

"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.

Это теперь так будет постоянно или глюк?

Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.


да шаблоны с панели быстрого запуска не работают.
надо входить во вкладку шаблоны и жать там.
про это писалось в первый день.
последователям постернака на это насрать.
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:13

  ol_zy написав:
  Искатель написав:Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно приводит к ошибке

"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.

Это теперь так будет постоянно или глюк?

Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.

Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...

И чтобы два раза не бегать: а как сейчас "по-новому" отправлять платеж? В поле, где расчетный счет, вбиваем IBAN, а МФО не вбиваем, так, да?
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:13

Искатель

нет !
там отдельные кнопки
- платеж по старому
- платеж по ебану (без поля МФО) .. в чем собственно и заключалась грандиозная реформа деды яши - убрали одно поле.
Востаннє редагувалось IMPRINTER в Сер 11 вер, 2019 18:14, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 18:14

Re: Альфа-Банк

  ol_zy написав:Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...

І шо робить...як спасати шаблони?
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