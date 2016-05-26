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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:48
Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:54
В мозилле также, но не на долго.
Skiw
Додано: Сер 11 вер, 2019 20:14
При работе с любым инетбанкингом, платежными системами и.т. всегда использую режим инкогнито в браузере.
И всем советую.
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