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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Сер 11 вер, 2019 19:54
Alex_TT написав:
Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть
В мозилле также, но не на долго.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 20:14
Alex_TT написав:
Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть
При работе с любым инетбанкингом, платежными системами и.т. всегда использую режим инкогнито в браузере.
И всем советую.
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Додано: Сер 11 вер, 2019 21:57
IMPRINTER написав:Искатель
нет !
там отдельные кнопки
- платеж по старому
- платеж по ебану (без поля МФО) .. в чем собственно и заключалась грандиозная реформа деды яши - убрали одно поле.
вместе с айбаном перешли на новую версию сэпа 3.2, позволяющую внедрить регламент 23/7
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