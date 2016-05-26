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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7604760576067607

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:48

Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть :)
Alex_TT
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 19:54

  Alex_TT написав:Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть :)

В мозилле также, но не на долго.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 20:14

  Alex_TT написав:Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть :)

При работе с любым инетбанкингом, платежными системами и.т. всегда использую режим инкогнито в браузере.
И всем советую.
ramaz
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 21:57

  IMPRINTER написав:Искатель

нет !
там отдельные кнопки
- платеж по старому
- платеж по ебану (без поля МФО) .. в чем собственно и заключалась грандиозная реформа деды яши - убрали одно поле.

вместе с айбаном перешли на новую версию сэпа 3.2, позволяющую внедрить регламент 23/7
Bosstone
 
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Повідомлення Додано: Сер 11 вер, 2019 23:24

  Bosstone написав:
  IMPRINTER написав:Искатель

нет !
там отдельные кнопки
- платеж по старому
- платеж по ебану (без поля МФО) .. в чем собственно и заключалась грандиозная реформа деды яши - убрали одно поле.

вместе с айбаном перешли на новую версию сэпа 3.2, позволяющую внедрить регламент 23/7

23/7, как и 24/7 это популизм, это невозможно в текущих реалиях.
Skiw :D
Skiw
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 00:28

Skiw

у аллы эти три поезда походу еще сто лет будут ездить ... вон у коня и то онлайном идут
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IMPRINTER
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:33

  Искатель написав:
  ol_zy написав:
  Искатель написав:Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно приводит к ошибке

"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.

Это теперь так будет постоянно или глюк?

Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.

Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...

И чтобы два раза не бегать: а как сейчас "по-новому" отправлять платеж? В поле, где расчетный счет, вбиваем IBAN, а МФО не вбиваем, так, да?

Выбираем платеж по ибан на др. банк. В обычном платеже ибан не помещается в поле счета...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:36

  Квесторе_поверніться написав:
  ol_zy написав:Этим шаблонам жить осталось 1,5 месяца...

І шо робить...як спасати шаблони?

Ответ Альфы - им некогда этим заниматься у них в приоритете облегчить доступ к ИБ мошенникам ну и при этом плюнуть на клиентов. А, ну и еще добавили пару кнопок с ибаном...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:38

  Alex_TT написав:Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть :)

та ладно у привата также, если не нажать на выход...
ЗЫ. хром обновляли? У меня вроде выход работает на компе.
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 06:40

  ramaz написав:
  Alex_TT написав:Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть :)

При работе с любым инетбанкингом, платежными системами и.т. всегда использую режим инкогнито в браузере.
И всем советую.

ага и каждый раз вводить логин, д.р., смс...
Если получить карту Альфабанка по этой ссылке, то мы оба получим по 200 грн на счет: https://alfarefferal.page.link/v7rnLKdfg7Cw75xQ7
ol_zy
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