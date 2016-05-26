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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 07:28
Alfa_Bank написав:
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
Уберите постоянный запрос даты рождения. Мало того что это тупо выглядит, так и задалбывает по сто раз вводить одно и то же. И по дефолту пусть будет авторизация по логину/телефону.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:28
Фантом написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
На мобильных устройствах, кроме Мозилы, ни через один браузер в вебверсию зайти невозможно. После ввода смс ничего не происходит.
Учитывая, что на большинстве смартфонов и планшетов установлен Хром и Сафари, эта ситуация неприемлема.
У меня работает. Хром+Андроид 9
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:29
Кассандра написав:
Добрый день Alfa_Bank
!
Подскажите в пакете Ультра есть безымянные карты как в пакете комфорт или надо ждать выпуска именных? Спасибо
Кассандра, добрый день. Ультра только именные.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:33
Andrew Crow написав:Alfa_Bank
Понимаю, что это не самый актуальный баг на сегодняшний момент, но в выписке в десктопной версии итог операций по дебету/кредиту отображается только зеленым цветом. Даже если он отрицательный. Это, конечно, выглядит приятно
, но нечестно
)
Браузер ФФ.
У меня приход зелёный
, расход красный
. Всё логично.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:40
Alfa_Bank
Это процессинг лёг или ввели ВА? Операции в МАБ "Отклонен платежной системой", P2P - "Unable to continue[Required element missing]". Операции в офлайне - банк эмитент недоступен.
Востаннє редагувалось cdj2
в Чет 12 вер, 2019 08:16, всього редагувалось 2 разів.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:43
Искатель написав:
Собственно, сабж.
Я шаблонами пользуюсь не каждый день. Сегодня обратил внимание, что при попытке вызвать шаблон с главной (где они в виде иконок под картами) неизменно выскакивает ошибка
"Уважаемые Клиенты,
на данный момент сервис временно не доступен."
При этом если зайти через меню "Шаблоны", то все работает.
Это теперь так будет постоянно или глюк?
Просьба уважаемую представителя банка прокомментировать. И остальных, кто в курсе, тоже.
Искатель, добрый день. О ситуации мы знаем. Исправим в ближайшее время. Через вкладку "Шаблоны" все работает корректно.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:47
Alex_TT написав:
Супер безопасность ИБ. Вхожу с компа через Хром в ИБ. Работаю. Жму кнопку Выход - перенаправляет опять на страницу home. Пробовал раз 10 - все так же. То-есть, выйти с ИБ невозможно. Закрываю страницу, выгружаю Хром, загружаю Хром, набиваю любую страницу Альфа ИБ - захожу в ИБ сразу, без аутентификации. Почему так происходит понимаю, но такой глюк, да еще и в ИБ - на голову не натянуть
Alex_TT, добрый день. Необходимо очистить куки и обновить страницу.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:50
cdj2 написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
Уберите постоянный запрос даты рождения. Мало того что это тупо выглядит, так и задалбывает по сто раз вводить одно и то же. И по дефолту пусть будет авторизация по логину/телефону.
cdj2, добрый день. Если сделать устройство доверенным, то нужно вводить только пароль.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:51
Уважаемый представитель банка!
Как мне в МАБе оплатить счет, сумма которого 73 копейки?
Пишет такое: Сума платежу не може бути менше ніж 1,00 UAH
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:56
cdj2 написав:Alfa_Bank
Процессинг лёг? Операции в МАБ "Отклонен платежной системой", P2P - "Unable to continue[Required element missing]".
О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в ближайшее время. Мы принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса и предотвращения подобных ситуаций на будущее. Приносим извинения за причиненные неудобства.
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