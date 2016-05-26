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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7606760776087609

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:58

  Water написав:Уважаемый представитель банка!
Как мне в МАБе оплатить счет, сумма которого 73 копейки?
Пишет такое: Сума платежу не може бути менше ніж 1,00 UAH

Water, добрый день. Можно оплатить только платеж от 1 грн.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 07:58

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства :(
Хорошего дня всем :!:

Уберите постоянный запрос даты рождения. Мало того что это тупо выглядит, так и задалбывает по сто раз вводить одно и то же. И по дефолту пусть будет авторизация по логину/телефону.

cdj2, добрый день. Если сделать устройство доверенным, то нужно вводить только пароль.

Проблема в том, что сколько раз я его ни делал доверенным - оно ни капли не стаёт доверенным. Из 40 попыток сделать устройство доверенным сработала одна и буквально через 5 минут "доверенность" умножилась на ноль. Так что ни капли эта фича не работает.

По ситуации комментарий будет?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 11.04.15
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:06

  cdj2 написав:Проблема в том, что сколько раз я его ни делал доверенным - оно ни капли не стаёт доверенным. Из 40 попыток сделать устройство доверенным сработала одна и буквально через 5 минут "доверенность" умножилась на ноль. Так что ни капли эта фича не работает.

По ситуации комментарий будет?

Напишите детали - тип браузера, ваши действия, дата и время последней попытки. По ситуации я вам ответила ранее.
Alfa_Bank
Аватар користувача
Представник банку
 
Повідомлень: 7079
З нами з: 18.02.13
Подякував: 67 раз.
Подякували: 604 раз.
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:20

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Alfa_Bank
Процессинг лёг? Операции в МАБ "Отклонен платежной системой", P2P - "Unable to continue[Required element missing]".

О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в ближайшее время. Мы принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса и предотвращения подобных ситуаций на будущее. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Доброе утро Alfa_Bank!
Пытались пополнить Комфорт супруги через мобильное приложение - с карты донора сумма списалась, но на комфорт не зашла... Появилось сообщение о проблеме и то что банк над ней уже работает... но от этого не легче... потому как стоит вопрос - где деньги? Помогите пожалуйста
Карамболь
 
Повідомлень: 518
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:22

  Alfa_Bank написав:
  cdj2 написав:Проблема в том, что сколько раз я его ни делал доверенным - оно ни капли не стаёт доверенным. Из 40 попыток сделать устройство доверенным сработала одна и буквально через 5 минут "доверенность" умножилась на ноль. Так что ни капли эта фича не работает.

По ситуации комментарий будет?

Напишите детали - тип браузера, ваши действия, дата и время последней попытки. По ситуации я вам ответила ранее.

Уже увидел ответ.
ОС Андроид 9. Браузер Chrome последней версии.
ОС WIN10x64 со всеми обновлениями. Хром последней версии.
И ещё. В мобильном приложении при пополнении своей карты с карты другого банка окошко для ввода 3DS срабатывает только со второй попытки, код другим банком высылается и платёж выпадает в статус "отклонён". Со второй попытки страничка для ввода 3DS отображается нормально и перевод проходит успешно.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
Повідомлень: 2885
З нами з: 11.04.15
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:29

Re: Альфа-Банк

Опять сервисы Аллы в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
Фантом
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Повідомлень: 1784
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  #<1 ... 7606760776087609
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