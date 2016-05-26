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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 07:58
Water написав:
Уважаемый представитель банка!
Как мне в МАБе оплатить счет, сумма которого 73 копейки?
Пишет такое: Сума платежу не може бути менше ніж 1,00 UAH
Water, добрый день. Можно оплатить только платеж от 1 грн.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 07:58
Alfa_Bank написав: cdj2 написав: Alfa_Bank написав:
Добрый день, уважаемые форумчани!
Прочитала все ваши отзывы касательно новой авторизации и работы МАБ в последние дни. На данный момент, вроде, неработоспособность устранена. Если есть еще какие-то трудности, напишите, пожалуйста, в ЛС. Буду разбираться и постараюсь помочь. Извините за неудобства
Хорошего дня всем
Уберите постоянный запрос даты рождения. Мало того что это тупо выглядит, так и задалбывает по сто раз вводить одно и то же. И по дефолту пусть будет авторизация по логину/телефону.
cdj2, добрый день. Если сделать устройство доверенным, то нужно вводить только пароль.
Проблема в том, что сколько раз я его ни делал доверенным - оно ни капли не стаёт доверенным. Из 40 попыток сделать устройство доверенным сработала одна и буквально через 5 минут "доверенность" умножилась на ноль. Так что ни капли эта фича не работает.
По ситуации
комментарий будет?
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:06
cdj2 написав:
Проблема в том, что сколько раз я его ни делал доверенным - оно ни капли не стаёт доверенным. Из 40 попыток сделать устройство доверенным сработала одна и буквально через 5 минут "доверенность" умножилась на ноль. Так что ни капли эта фича не работает.
По ситуации
комментарий будет?
Напишите детали - тип браузера, ваши действия, дата и время последней попытки. По ситуации я вам ответила ранее.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:20
Alfa_Bank написав: cdj2 написав:Alfa_Bank
Процессинг лёг? Операции в МАБ "Отклонен платежной системой", P2P - "Unable to continue[Required element missing]".
О ситуации мы знаем. Исправление ожидаем в ближайшее время. Мы принимаем все необходимые меры для оперативного решения вопроса и предотвращения подобных ситуаций на будущее. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Доброе утро Alfa_Bank
!
Пытались пополнить Комфорт супруги через мобильное приложение - с карты донора сумма списалась, но на комфорт не зашла... Появилось сообщение о проблеме и то что банк над ней уже работает... но от этого не легче... потому как стоит вопрос - где деньги? Помогите пожалуйста
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:22
Alfa_Bank написав: cdj2 написав:
Проблема в том, что сколько раз я его ни делал доверенным - оно ни капли не стаёт доверенным. Из 40 попыток сделать устройство доверенным сработала одна и буквально через 5 минут "доверенность" умножилась на ноль. Так что ни капли эта фича не работает.
По ситуации
комментарий будет?
Напишите детали - тип браузера, ваши действия, дата и время последней попытки. По ситуации я вам ответила ранее.
Уже увидел ответ.
ОС Андроид 9. Браузер Chrome последней версии.
ОС WIN10x64 со всеми обновлениями. Хром последней версии.
И ещё. В мобильном приложении при пополнении своей карты с карты другого банка окошко для ввода 3DS срабатывает только со второй попытки, код другим банком высылается и платёж выпадает в статус "отклонён". Со второй попытки страничка для ввода 3DS отображается нормально и перевод проходит успешно.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 08:29
Опять сервисы Аллы в ауте.
Кто не пьёт, тот не рискует.
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