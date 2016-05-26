Всё равно - Отклонен платежной системой. Когда почините?
Обещают до 10:30
Уважаемый представитель, а как с теми платежами на пополнение карты в мабкоторые Альфа якобы отклонил, но с карты донора они списались - когда они вернутся на карту донора? Поскольку деньги очень нужны именно сегодня
Alfa_Bank написав:IMPRINTER, добрый день. Если есть возможность, подождите немного.
могу подождать часа полтора ... это тока в МАБе такое? банкоматы работают ?
блин, ну это просто лютый писец - непонятно, руководство Альфы не знает о постоянных траблах, которые происходят тут с частотой более, чем у всех остальных банков вместе взятых? это наплевательское отношение? халатность? профнепригодность? пофигизм ? Они в другом мире живут оторванном от происходящего? Если нет - почему не делаются никакие выводы ? У каждой проблемы есть название - фамилия имя и отчество.
Вот, например, что думает по этому поводу Михайльо или ваш новый СЕО ? Предложите им после каждой такой ситуации выстпать с видеобращеним к клиентам и приносить извинения. Тогда может начнут думать.