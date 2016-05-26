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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76097610761176127613 ... 7615>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 08:59

Alfa_Bank,
Добавьте, пожалуйста, обложку для карты Еко-максимум в GPay, поскольку сейчас она серая.Зображення
Востаннє редагувалось Ромасик в Чет 12 вер, 2019 09:01, всього редагувалось 1 раз.
Зарабатывайте :!:
Ромасик
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:01

Re: Альфа-Банк

соитие по упрощенной процедуре началось?
https://finclub.net/news/nachalos-sliyz ... RZT63Enq6M
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:01

  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Уже и число с картинки вводил.

Зображення

Всё равно - Отклонен платежной системой.
Когда почините?

Обещают до 10:30 :|

Уважаемый представитель, а как с теми платежами на пополнение карты в мабкоторые Альфа якобы отклонил, но с карты донора они списались - когда они вернутся на карту донора? Поскольку деньги очень нужны именно сегодня
Flamingo
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:01

Re: Альфа-Банк

Почему не проходит платеж по IBAN(оплата за газ ) ? Со вчерашнего дня пытаюсь -не получается, деньги уходят и сразу возвращаются?
пишет DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:06

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:IMPRINTER, добрый день. Если есть возможность, подождите немного.


могу подождать часа полтора ...
это тока в МАБе такое?
банкоматы работают ?

блин, ну это просто лютый писец - непонятно, руководство Альфы не знает о постоянных траблах, которые происходят тут с частотой более, чем у всех остальных банков вместе взятых? это наплевательское отношение? халатность? профнепригодность? пофигизм ? Они в другом мире живут оторванном от происходящего? Если нет - почему не делаются никакие выводы ? У каждой проблемы есть название - фамилия имя и отчество.

Вот, например, что думает по этому поводу Михайльо или ваш новый СЕО ?
Предложите им после каждой такой ситуации выстпать с видеобращеним к клиентам и приносить извинения. Тогда может начнут думать.

Не только МАБ :cry: Решаем, скоро все будет ок.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:06

Весёлый банк, картой оплатить нельзя п2п тоже не работает. :lol:
Ripple2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:07

Re: Альфа-Банк

:arrow:
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 12 вер, 2019 09:09, всього редагувалось 2 разів.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:09

  Ромасик написав:Alfa_Bank,
Добавьте, пожалуйста, обложку для карты Еко-максимум в GPay, поскольку сейчас она серая.

Ромасик, добрый день. Передала ваше предложение.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:10

Re: Альфа-Банк

Альфа всегда в ТОПе, если уже давно не качеством то просто количеством броуновского движения.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:10

Re: Альфа-Банк

Верните Постернака! ))
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
Мизантрóп
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