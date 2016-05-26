Додано: Чет 12 вер, 2019 09:29

Маю зарплатну картку в АБ.

Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...

Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...

Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.



Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).

Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...



То де ж тепер гроші?

На рахунку крамниці (подвійна сума)??

Чи вкрадені помираючим банком???

І як їх повернути...?

А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329

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