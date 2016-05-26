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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 761076117612761376147615>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15

Re: Альфа-Банк

Блеск! Процессинг начал отрабатывать все неуспешные авторизации по карте. Теперь непонятно куда списалась сумма, при этом статусы операций в МАБе "Отклонён платёжной системой". Дело Постернака точно ещё живо.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15

  Мизантрóп написав:Верните Постернака! ))

Да ни дай бог!
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15

Re: Альфа-Банк

П2П пополнение карты ультра - операция завершена, денег на карте нет.
Это что за цирк? Когда средства появятся на карте?
Мне средства нужны сейчас.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 12 вер, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
ruvex
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:16

  IMPRINTER написав:
  Alfa_Bank написав:Добрый день. Укажите сумму и время операции, пожалуйста. Это была единственная операция пополнения данной карты?


так я не понял, это я так понимаю уже не разовый глюк и конкретный - несколько человек пишут про одинаковые проблемы ... я вот тоже щас хочу пополницца - мне это можно делать или ждать?

Ждите.
С Глобуса ушли 2па14500 и с концами. Нигде Нет.
guntherhouse777
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:17

  Flamingo написав:
  Alfa_Bank написав:
  Фантом написав:Уже и число с картинки вводил.

Зображення

Всё равно - Отклонен платежной системой.
Когда почините?

Обещают до 10:30 :|

Уважаемый представитель, а как с теми платежами на пополнение карты в мабкоторые Альфа якобы отклонил, но с карты донора они списались - когда они вернутся на карту донора? Поскольку деньги очень нужны именно сегодня

Сейчас разбираюсь с этим вопросом. Отпишусь.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:29

банк вмирає...?

Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.

Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...

То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:30

Списал с карты две суммы в маке, хотя оплаты не проходили, расплатился другой картой, вопрос к представителю, как вернуть кровные???
Ripple2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:34

Картина маслом.Заправка ОККО,очередь,полный бак.Плачу картой Альфа банка. ...
"А мы карты Альфа банка не принимаем, они сегодня с утра не работают"
Занавес.
Альфа банк ВСЁ ?
yuraes
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:35

  Бекас написав:Почему не проходит платеж по IBAN(оплата за газ ) ? Со вчерашнего дня пытаюсь -не получается, деньги уходят и сразу возвращаются?
пишет DeclineOrderException.order.accountfunding.unable.lock.funds

Добрый день. Дайте ИНН, проверю.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:37

Верните Постернака !
При нем такого небыло !
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IMPRINTER
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