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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15
Re: Альфа-Банк
Блеск! Процессинг начал отрабатывать все неуспешные авторизации по карте. Теперь непонятно куда списалась сумма, при этом статусы операций в МАБе "Отклонён платёжной системой". Дело Постернака точно ещё живо.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:15
Re: Альфа-Банк
П2П пополнение карты ультра - операция завершена, денег на карте нет.
Это что за цирк? Когда средства появятся на карте?
Мне средства нужны сейчас.
Востаннє редагувалось ruvex в Чет 12 вер, 2019 09:17, всього редагувалось 1 раз.
Black Jack - White Business
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:16
Ждите.
С Глобуса ушли 2па14500 и с концами. Нигде Нет.
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:17
Сейчас разбираюсь с этим вопросом. Отпишусь.
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:29
банк вмирає...?
Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.
Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...
То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Додано: Чет 12 вер, 2019 09:30
Списал с карты две суммы в маке, хотя оплаты не проходили, расплатился другой картой, вопрос к представителю, как вернуть кровные???
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:34
Картина маслом.Заправка ОККО,очередь,полный бак.Плачу картой Альфа банка. ...
"А мы карты Альфа банка не принимаем, они сегодня с утра не работают"
Занавес.
Альфа банк ВСЁ ?
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:35
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:37
Верните Постернака !
При нем такого небыло !
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