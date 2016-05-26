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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 76117612761376147615>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:37

  Мизантрóп написав:соитие по упрощенной процедуре началось?

По упрощенной или нет, но уже дней пять наблюдаем фрикции Альфы.
Жадность и Отвага!
lubopytnaya
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:38

Re: Альфа-Банк

Утром пытался расплатиться картой Альфа банка в АТБ на 94.90 грн, 2 раза отказ системы, карту не приняло, примерно 8.30 утра и расплатились наличкой за покупку... В 10:18 деньги успешно списались!!! Это что за бред адский??? У меня продукты теперь оплачены дважды и хорошо что на 95 грн а не на пару тысяч?? альфа верните деньги на карту и устраните эти глюки или буду вынужден закрывать счета!
white-light
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:40

  Bobua написав:Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.

Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...

То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?

Вы не одиноки. Видимо когда прокладку запустили она решила отработать все неотработанные запросы авторизации.
Варианта три:
1. Холд на 21 день без последствий.
2. Расхолд сотрудниками КЦ или через Юлю ручками через 7 рабочих дней.
3. Списание сумм в понедельник и заява на чарджбек.
Учитывая массовость проблемы - сегодня в КЦ и на форуме будет очень жарко... Дать бы по рукам рукожопым программистам, но боюсь это не поможет.
Востаннє редагувалось cdj2 в Чет 12 вер, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
cdj2
 
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:40

  lubopytnaya написав:
  Мизантрóп написав:соитие по упрощенной процедуре началось?

По упрощенной или нет, но уже дней пять наблюдаем фрикции Альфы.


фрикции это немного другое )
вы наверное имели ввиду конвульсии?
но ход ваших мыслей мне нравится :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:40

  cdj2 написав:Блеск! Процессинг начал отрабатывать все неуспешные авторизации по карте. Теперь непонятно куда списалась сумма, при этом статусы операций в МАБе "Отклонён платёжной системой". Дело Постернака точно ещё живо.

Работоспособность систем восстановлена в 10:07. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:41

Re: Альфа-Банк

Ripple2 написав:Списал с карты две суммы в маке, хотя оплаты не проходили, расплатился другой картой, вопрос к представителю, как вернуть кровные???
Сами вернуться, это блокировки
Faceless
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:42

  ruvex написав:П2П пополнение карты ультра - операция завершена, денег на карте нет.
Это что за цирк? Когда средства появятся на карте?
Мне средства нужны сейчас.

ruvex, добрый день. Напишите счет в личку, буду проверять.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:45

  Bobua написав:Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.

Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...

То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?

Доброго дня.
Баланси по карткових рахунках будуть відкориговані протягом 1-го робочого дня. Кошти по неуспішним операціями будуть повернуті на ваш рахунок. Приносимо вибачення за завдані незручності.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:47

Alfa_Bank
В 9 утра в аптеке оплата не прошла,сейчас списали средства. В каллцентр не дозвониться, говорит соединяю и сбрасывает.
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:48

  Ripple2 написав:Списал с карты две суммы в маке, хотя оплаты не проходили, расплатился другой картой, вопрос к представителю, как вернуть кровные???

Добрый день. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
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