|
|
|
Альфа-Банк
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:37
Мизантрóп написав:
соитие по упрощенной процедуре началось?
По упрощенной или нет, но уже дней пять наблюдаем фрикции Альфы.
Жадность и Отвага!
-
lubopytnaya
-
-
- Повідомлень: 3872
- З нами з: 06.04.15
- Подякував: 1201 раз.
- Подякували: 486 раз.
-
- Профіль
-
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:38
Утром пытался расплатиться картой Альфа банка в АТБ на 94.90 грн, 2 раза отказ системы, карту не приняло, примерно 8.30 утра и расплатились наличкой за покупку... В 10:18 деньги успешно списались!!! Это что за бред адский??? У меня продукты теперь оплачены дважды и хорошо что на 95 грн а не на пару тысяч?? альфа верните деньги на карту и устраните эти глюки или буду вынужден закрывать счета!
-
white-light
-
-
- Повідомлень: 628
- З нами з: 27.11.12
- Подякував: 35 раз.
- Подякували: 72 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:40
Bobua написав:
Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.
Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...
То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?
Вы не одиноки. Видимо когда прокладку запустили она решила отработать все неотработанные запросы авторизации.
Варианта три:
1. Холд на 21 день без последствий.
2. Расхолд сотрудниками КЦ или через Юлю ручками через 7 рабочих дней.
3. Списание сумм в понедельник и заява на чарджбек.
Учитывая массовость проблемы - сегодня в КЦ и на форуме будет очень жарко... Дать бы по рукам рукожопым программистам, но боюсь это не поможет.
Востаннє редагувалось cdj2
в Чет 12 вер, 2019 09:40, всього редагувалось 1 раз.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
-
cdj2
-
-
- Повідомлень: 2892
- З нами з: 11.04.15
- Подякував: 230 раз.
- Подякували: 218 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:40
lubopytnaya написав: Мизантрóп написав:
соитие по упрощенной процедуре началось?
По упрощенной или нет, но уже дней пять наблюдаем фрикции Альфы.
фрикции это немного другое )
вы наверное имели ввиду конвульсии?
но ход ваших мыслей мне нравится
Промокод к программе Бонус к депозиту от МинФина на 50 грн. - HGVHFPX
-
IMPRINTER
-
2
-
- Повідомлень: 36471
- З нами з: 06.08.09
- Подякував: 207 раз.
- Подякували: 5797 раз.
-
- Профіль
-
9
5
2
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:40
cdj2 написав:
Блеск! Процессинг начал отрабатывать все неуспешные авторизации по карте. Теперь непонятно куда списалась сумма, при этом статусы операций в МАБе "Отклонён платёжной системой". Дело Постернака точно ещё живо.
Работоспособность систем восстановлена в 10:07. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7098
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:41
Ripple2 написав:Списал с карты две суммы в маке, хотя оплаты не проходили, расплатился другой картой, вопрос к представителю, как вернуть кровные???
Сами вернуться, это блокировки
-
Faceless
-
- Модератор
-
- Повідомлень: 25494
- З нами з: 24.01.12
- Подякував: 1125 раз.
- Подякували: 5989 раз.
-
- Профіль
-
7
2
3
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:42
ruvex написав:
П2П пополнение карты ультра - операция завершена, денег на карте нет.
Это что за цирк? Когда средства появятся на карте?
Мне средства нужны сейчас.
ruvex, добрый день. Напишите счет в личку, буду проверять.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7098
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:45
Bobua написав:
Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.
Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...
То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?
Доброго дня.
Баланси по карткових рахунках будуть відкориговані протягом 1-го робочого дня. Кошти по неуспішним операціями будуть повернуті на ваш рахунок. Приносимо вибачення за завдані незручності.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7098
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
1
1
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:47
Alfa_Bank
В 9 утра в аптеке оплата не прошла,сейчас списали средства. В каллцентр не дозвониться, говорит соединяю и сбрасывает.
-
Харьков
-
-
- Повідомлень: 417
- З нами з: 02.11.13
- Подякував: 13 раз.
- Подякували: 71 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Чет 12 вер, 2019 09:48
Ripple2 написав:
Списал с карты две суммы в маке, хотя оплаты не проходили, расплатился другой картой, вопрос к представителю, как вернуть кровные???
Добрый день. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
-
Alfa_Bank
-
- Представник банку
-
- Повідомлень: 7098
- З нами з: 18.02.13
- Подякував: 67 раз.
- Подякували: 604 раз.
-
- Профіль
-
1
1
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Aps
, cdj2
, dedmvi
, Ferlakur
, lubopytnaya
, nebumbum
, patrikk
, stadtisch
, white-light
і 5 гостей
Модератори:
ТупУм
, Ірина_
, ShtormK
, Модератор
|
Схожі теми
|
|34933
|4322145
|
Чет 12 вер, 2019 07:56
V2
|
ОТП БАНК
Anonymous » П'ят 19 лис, 2004 13:48
|6153
|1400461
|
|
|356
|41200
|
|