Bobua написав:Маю зарплатну картку в АБ. Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку... Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування... Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.
Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку). Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...
То де ж тепер гроші? На рахунку крамниці (подвійна сума)?? Чи вкрадені помираючим банком??? І як їх повернути...?
Доброго дня. Баланси по карткових рахунках будуть відкориговані протягом 1-го робочого дня. Кошти по неуспішним операціями будуть повернуті на ваш рахунок. Приносимо вибачення за завдані незручності.
І на цій "веселій ноті" відключили підтримку в чаті мобільного додатку:-) Так не треба робити. Необхідно теж саме написати і в чаті мобільного додатку. А то просто помилка відправки повідомлення клієнта.. непрофесійно якось.
yuraes написав:Картина маслом.Заправка ОККО,очередь,полный бак.Плачу картой Альфа банка. ... "А мы карты Альфа банка не принимаем, они сегодня с утра не работают" Занавес. Альфа банк ВСЁ ?
Добрый день. Сегодня, 12 сентября 2019 года, зафиксирован сбой в работе центра обработки карточных операций (процесинговий центр). В связи с чем временно недоступны любые операции по платежным картам. Приносим извинения за причиненные неудобства.
white-light написав:Утром пытался расплатиться картой Альфа банка в АТБ на 94.90 грн, 2 раза отказ системы, карту не приняло, примерно 8.30 утра и расплатились наличкой за покупку... В 10:18 деньги успешно списались!!! Это что за бред адский??? У меня продукты теперь оплачены дважды и хорошо что на 95 грн а не на пару тысяч?? альфа верните деньги на карту и устраните эти глюки или буду вынужден закрывать счета!
Добрый день. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Харьков написав:Alfa_Bank В 9 утра в аптеке оплата не прошла,сейчас списали средства. В каллцентр не дозвониться, говорит соединяю и сбрасывает.
Добрый день. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Alfa_Bank написав:Добрый день. Сегодня, 12 сентября 2019 года, зафиксирован сбой в работе центра обработки карточных операций (процесинговий центр). В связи с чем временно недоступны любые операции по платежным картам. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Здравствуйте! А пополнение карт в мабе и додатке через p2p уже восстановили? Обещали к 10:30-ти. Можно пробовать? Спасибо
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 12 вер, 2019 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Bobua написав:Маю зарплатну картку в АБ. Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку... Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування... Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.
Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку). Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...
То де ж тепер гроші? На рахунку крамниці (подвійна сума)?? Чи вкрадені помираючим банком??? І як їх повернути...?
Доброго дня. Баланси по карткових рахунках будуть відкориговані протягом 1-го робочого дня. Кошти по неуспішним операціями будуть повернуті на ваш рахунок. Приносимо вибачення за завдані незручності.
І на цій "веселій ноті" відключили підтримку в чаті мобільного додатку:-) Так не треба робити. Необхідно теж саме написати і в чаті мобільного додатку. А то просто помилка відправки повідомлення клієнта.. непрофесійно якось.
Всім процвітання!
Доброго дня. Приносимо вибачення, в чатах, як і по всій соц.сітці ажіотаж. Не встигаємо все обробити.