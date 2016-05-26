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Альфа-Банк

Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
  #<1 ... 7612761376147615>

ОЦІНІТЬ обслуговування в цьому Банку (або його філії) та ОБҐРУНТУЙТЕ свою оцінку.

Альфа-Банк 3.1 5 997
1 - ДУЖЕ ПОГАНО. Грубіянили і т.і.
21%
205
2 - ПОГАНО. Некомпетентно.
17%
166
3 - ЗАДОВІЛЬНО. Хотілося б краще.
16%
162
4 - НОРМАЛЬНО. Як і повинно бути.
27%
272
5 - ВІДМІННО. Дуже сподобалося.
19%
192
Всього голосів : 997
Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:49

Re: Альфа-Банк

Alfa_Bank написав:
  Bobua написав:Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.

Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...

То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?

Доброго дня.
Баланси по карткових рахунках будуть відкориговані протягом 1-го робочого дня. Кошти по неуспішним операціями будуть повернуті на ваш рахунок. Приносимо вибачення за завдані незручності.
І на цій "веселій ноті" відключили підтримку в чаті мобільного додатку:-)
Так не треба робити. Необхідно теж саме написати і в чаті мобільного додатку. А то просто помилка відправки повідомлення клієнта.. непрофесійно якось.


Всім процвітання!
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:49

  yuraes написав:Картина маслом.Заправка ОККО,очередь,полный бак.Плачу картой Альфа банка. ...
"А мы карты Альфа банка не принимаем, они сегодня с утра не работают"
Занавес.
Альфа банк ВСЁ ?

Добрый день. Сегодня, 12 сентября 2019 года, зафиксирован сбой в работе центра обработки карточных операций (процесинговий центр). В связи с чем временно недоступны любые операции по платежным картам. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:50

Re: Альфа-Банк

Создавал депозит, система отклонила в 09:13, в 10:30 средства списаны, депозита нет.
Веселье продолжается.
nebumbum
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:52

  white-light написав:Утром пытался расплатиться картой Альфа банка в АТБ на 94.90 грн, 2 раза отказ системы, карту не приняло, примерно 8.30 утра и расплатились наличкой за покупку... В 10:18 деньги успешно списались!!! Это что за бред адский??? У меня продукты теперь оплачены дважды и хорошо что на 95 грн а не на пару тысяч?? альфа верните деньги на карту и устраните эти глюки или буду вынужден закрывать счета!

Добрый день. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:54

  Харьков написав:Alfa_Bank
В 9 утра в аптеке оплата не прошла,сейчас списали средства. В каллцентр не дозвониться, говорит соединяю и сбрасывает.

Добрый день. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:54

Re: Альфа-Банк

происходящее в Алле напоминает известный анекдот, который заканчивается словами

"... а я все кланяюсь, кланяюсь, кланяюсь" ))
Setta
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:55

  Alfa_Bank написав:Добрый день. Сегодня, 12 сентября 2019 года, зафиксирован сбой в работе центра обработки карточных операций (процесинговий центр). В связи с чем временно недоступны любые операции по платежным картам. Приносим извинения за причиненные неудобства.

Здравствуйте! А пополнение карт в мабе и додатке через p2p уже восстановили? Обещали к 10:30-ти. Можно пробовать? Спасибо
Востаннє редагувалось Кассандра в Чет 12 вер, 2019 09:58, всього редагувалось 1 раз.
Кассандра
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:57

  Первый написав:
Alfa_Bank написав:
  Bobua написав:Маю зарплатну картку в АБ.
Сьогодні зранку двічі спробував оплатити у крамниці – і двічі відмовило ("код помилки 5"). Використав картку іншого банку...
Хвилин за 10 спробував картку АБ у банкоматі – довго "маринувало", а потім виплюнуло її, поскаржившись на завеликий час очікування...
Потім зайшов у додаток АБ – всі гроші ще були на місці.

Але, через пів-години після відмови у крамниці – гроші зникли і на рахунку картки АБ! (як бачу в додатку).
Ще й витрату в крамниці (оплачену іншою карткою!) записали у виписку АБ...

То де ж тепер гроші?
На рахунку крамниці (подвійна сума)??
Чи вкрадені помираючим банком???
І як їх повернути...?

Доброго дня.
Баланси по карткових рахунках будуть відкориговані протягом 1-го робочого дня. Кошти по неуспішним операціями будуть повернуті на ваш рахунок. Приносимо вибачення за завдані незручності.
І на цій "веселій ноті" відключили підтримку в чаті мобільного додатку:-)
Так не треба робити. Необхідно теж саме написати і в чаті мобільного додатку. А то просто помилка відправки повідомлення клієнта.. непрофесійно якось.


Всім процвітання!

Доброго дня. Приносимо вибачення, в чатах, як і по всій соц.сітці ажіотаж. Не встигаємо все обробити.
Alfa_Bank
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:57

Alfa_Bank Только что пришло сообщение -ушли деньги, вроде все заработало
Бекас
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Повідомлення Додано: Чет 12 вер, 2019 09:58

Re: Альфа-Банк

Так карты Альфа-банка сегодня работать не будут? А я в аптеку собираюсь на 700 грн затариться, уже раскатал губу на 70 грн орехов. И наличку в банкомёте тоже снять не даст?
Julio
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