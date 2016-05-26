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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:19
Julio написав:
Так карты Альфа-банка сегодня работать не будут? А я в аптеку собираюсь на 700 грн затариться, уже раскатал губу на 70 грн орехов. И наличку в банкомёте тоже снять не даст?
Аптеку для животных?
Или может шоколадом лечитесь? )
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Aps
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:23
dedmvi написав:
Уважаемый представитель банка, ответьте работают ли уже карты или нет. И если нет, то с какого времени можно рассчитываться. Также сегодня планировал важные покупки.
dedmvi, добрый день. С 10:07 все работает.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:24
Интернет банкинг в мазилле не работает. крутится колесо бесконечно на последнем этапе входа. уже после ввода смс кода
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:25
Aps написав: Julio написав:
Так карты Альфа-банка сегодня работать не будут? А я в аптеку собираюсь на 700 грн затариться, уже раскатал губу на 70 грн орехов. И наличку в банкомёте тоже снять не даст?
Аптеку для животных?
Или может шоколадом лечитесь? )
Спасибо за поправку, действительно, перепутал ставки по категориям. За аптеку будет не 70, а только 21 грн орехов. Тогда, пожалуй, не буду рисковать, а лучше сниму со своей ультры наличку под ноль.
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Julio
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:26
Alfa_Bank написав: white-light написав:
Утром пытался расплатиться картой Альфа банка в АТБ на 94.90 грн, 2 раза отказ системы, карту не приняло, примерно 8.30 утра и расплатились наличкой за покупку... В 10:18 деньги успешно списались!!! Это что за бред адский??? У меня продукты теперь оплачены дважды и хорошо что на 95 грн а не на пару тысяч?? альфа верните деньги на карту и устраните эти глюки или буду вынужден закрывать счета!
Добрый день. Балансы по карточным счетам будут откорректированы в течение 1-го рабочего дня. Средства по неуспешным операциям будут возвращены на Ваш счет. Приносим извинения за причиненные неудобства.
Один транш таки дошел на Альфу, второго - нет ни на доноре, ни в Альфе.
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guntherhouse777
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:27
Извините, не успеваю каждому ответить. МАБ работает, наблюдается временное замедление работы сервиса.
Востаннє редагувалось Alfa_Bank
в Чет 12 вер, 2019 10:34, всього редагувалось 1 раз.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:28
patrikk написав: Кочевник написав:Alfa_Bank
, чого в МАБ не пускає?
Так точно - только крутится колесико...
Оно просто очень тормозит.
Тут Алла деньги раздаёт. В общем закажи карту и получишь 200 грн:https://alfarefferal.page.link/ksc37XG1dxc6w4cb9
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cdj2
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:31
А у банку не виникала думка, що зміни всіляких "процесингів" треба виконувати посеред ночі й одразу перевіряти результат!?
Перевіряти в реал.умовах. У найближчій цілодобовій крамничці, наприклад...
А вже потім нацьковувати всі оті "досягнення" на кінцевих користувачів...
А чи ж не забагато податків ми (всі!) платимо? Половину заробітку!!! https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4532329#p4532329
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Bobua
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:34
Alfa_Bank деньги поменяли в приложении,даже не смотря на "позднее")
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Додано: Чет 12 вер, 2019 10:40
Alfa_Bank
Зранку зовсім не працювала картка вашого банку, був якийсь збій?, коли запрацюють?
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