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Альфа-Банк
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Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них. Вислови свою думку про якість обслуговування в банку
Додано: Чет 12 вер, 2019 10:58
greenozon написав:Alfa_Bank
Зранку зовсім не працювала картка вашого банку, був якийсь збій?, коли запрацюють?
greenozon, доброго дня. Вже все працює.
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:06
IMPRINTER написав:
Смотрю, Постернак ушел, а дело его живет )
так а пляка где?
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mephala
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:11
mephala написав: IMPRINTER написав:
Смотрю, Постернак ушел, а дело его живет )
так а пляка где?
на спецзадании
Наше дело маленькое,но делаем мы его по большому.2026800753† Амен
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:13
Друзья, скажите, работает ли в МАБе СЭП в старом формате? (МФО + счёт-не-ИВАН)
Учитывая все эти покращення, лучше перестраховаться и переспросить...
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Driver
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:17
Driver написав:
Друзья, скажите, работает ли в МАБе СЭП в старом формате? (МФО + счёт-не-ИВАН)
Учитывая все эти покращення, лучше перестраховаться и переспросить...
Driver, добрый день. Работает.
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Alfa_Bank
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Додано: Чет 12 вер, 2019 11:23
cdj2 написав:
ОС Андроид 9. Браузер Chrome последней версии.
ОС WIN10x64 со всеми обновлениями. Хром последней версии.
Укажите еще, пожалуйста:
1) дата и время совершения операции;
2) модель телефона.
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Alfa_Bank
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